iPhone plegable: Filtran cómo sería el celular de Apple, precio y caracteristicas

Apple estaría cerca de dar uno de sus mayores pasos en la evolución del iPhone con un modelo capaz de doblarse, pero el esperado dispositivo llegaría acompañado de un precio elevado y algunas diferencias importantes frente a los teléfonos de gama Pro.

De acuerdo con información atribuida al periodista Mark Gurman, de Bloomberg, la compañía ha trabajado durante años en distintas propuestas hasta encontrar el formato que considera más adecuado para competir en el mercado de dispositivos plegables.

El proyecto contempla un equipo de pantalla amplia al abrirse, pero suficientemente compacto cuando permanece cerrado. La apuesta también implicaría un costo considerable para quienes quieran convertirse en los primeros usuarios de esta nueva generación.

¿Cuánto costaría el iPhone plegable?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el precio que Apple estaría considerando para su primer modelo plegable.

En una etapa inicial, la compañía habría estudiado establecer un precio de 1,999 dólares (poco más de 33 mil pesos), con la intención de mantenerse por debajo de la barrera psicológica de los 2 mil dólares.

Todo listo para el próximo evento de Apple que se realizará el 9 de septiembre y donde el nuevo CEO de la compañía, John Ternus, presentará los nuevos modelos del IPhone 18.



Según se rumora, Apple lanzará al mercado este primer iPhone plegable.



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Sin embargo, las discusiones internas más recientes habrían elevado la cifra hasta aproximadamente 2,199 dólares para el modelo de entrada, mientras que las versiones con mayor capacidad podrían acercarse a los 3 mil dólares.

En Europa, las estimaciones mencionadas serían todavía mayores debido a impuestos y a las diferencias cambiarias:

Modelo base: entre 2,399 y 2,449 euros.

entre 2,399 y 2,449 euros. Versiones superiores: entre 3,199 y 3,299 euros.

La estrategia parte de una idea: existe un sector de consumidores dispuesto a pagar cantidades cercanas a los 2 mil dólares por un iPhone tradicional con gran capacidad de almacenamiento, por lo que Apple consideraría que también hay espacio para un dispositivo plegable de precio mucho más elevado.

Un proyecto que lleva años en los laboratorios de Apple

La historia del iPhone plegable no comenzó recientemente. Los equipos de ingeniería de Apple llevan años analizando la tecnología de pantallas flexibles y los componentes necesarios para fabricar un teléfono capaz de doblarse sin comprometer su funcionamiento.

El proyecto habría recibido un impulso importante alrededor de 2020, después de que Tim Cook regresara de un viaje por Asia y aumentara el interés de Apple por competir con fabricantes que ya habían comenzado a desarrollar smartphones plegables.

Antes de decidirse por un teléfono, la compañía incluso habría evaluado otras posibilidades. Entre ellas estuvo la idea de desarrollar un iPad mini plegable.

Con el tiempo, Apple habría optado por concentrar sus esfuerzos en un formato de smartphone.

Cuatro grandes retos para fabricar el iPhone plegable

El desarrollo del equipo ha obligado a Apple a resolver varios problemas técnicos asociados con este tipo de dispositivos.

Entre los principales desafíos se encuentran:

Disminuir la marca del pliegue que aparece en la pantalla flexible.

que aparece en la pantalla flexible. Desarrollar una bisagra resistente y confiable , para la cual se habría recurrido a una combinación de titanio y aluminio.

, para la cual se habría recurrido a una combinación de titanio y aluminio. Crear un cristal flexible de alta resistencia con apoyo de Corning.

con apoyo de Corning. Integrar una cámara debajo de la pantalla.

Estos elementos son fundamentales para que el dispositivo pueda ofrecer una experiencia cercana a la de un iPhone tradicional sin que el mecanismo de plegado termine convirtiéndose en su principal punto débil.

Así sería la pantalla del iPhone plegable

El dispositivo tendría una configuración diferente a la de los actuales iPhone.

Al desplegarse, ofrecería una pantalla interior de 7.8 pulgadas, mientras que en su exterior incorporaría un panel de 5.5 pulgadas.

El formato buscaría ofrecer una experiencia similar a la de un teléfono compacto cuando está cerrado y convertirse en una pantalla considerablemente más grande al abrirlo.

Dentro de Apple, las proporciones del dispositivo habrían sido comparadas con objetos como un pasaporte plegado y un Magic Trackpad abierto, referencias utilizadas para describir su diseño.

El iPhone plegable tendría algunos sacrificios

El precio premium no significaría que el dispositivo supere a los modelos Pro en todos los apartados.

Los reportes señalan que el primer plegable de Apple tendría una durabilidad inferior a la de un iPhone convencional, además de una autonomía de batería más limitada.

Otro de los compromisos estaría relacionado con las cámaras, ya que el sistema fotográfico sería inferior al de los modelos Pro.

Esto significa que Apple estaría apostando principalmente por el formato, el diseño, la integración entre hardware y software y la experiencia de utilizar una pantalla plegable.

¿Vale la pena pagar más de 2 mil dólares?

El primer iPhone plegable representaría una apuesta completamente distinta para Apple. La compañía entraría a un segmento en el que otros fabricantes llevan varios años experimentando, pero lo haría con una estrategia enfocada en un producto premium y de alto precio.

La gran pregunta será si los consumidores estarán dispuestos a pagar más de 2 mil dólares por un dispositivo que, pese a su novedoso formato, podría ofrecer menos batería y cámaras menos avanzadas que un iPhone Pro.

Si Apple consigue resolver los problemas habituales de los teléfonos plegables y ofrecer una integración convincente con su ecosistema, el elevado precio podría convertirse en el costo de entrada para quienes quieran adoptar antes que nadie la nueva generación del iPhone.