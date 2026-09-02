iPhone 18 Pro: filtran el chip A20 Pro y revelan una posible gran mejora en la GPU

Una imagen que comenzó a circular en internet podría haber dejado al descubierto uno de los componentes más importantes del próximo iPhone 18 Pro. Se trata del supuesto A20 Pro, un chip que, de acuerdo con la filtración, tendría cambios importantes en su arquitectura y una GPU más grande que la generación anterior.

La fotografía muestra una representación de la parte frontal del procesador con anotaciones que permitirían identificar algunos de sus componentes. Entre los datos que más llaman la atención aparecen siete núcleos de GPU y una CPU de seis núcleos, integrada por cuatro núcleos de eficiencia y dos de rendimiento.

El A20 Pro tendría una GPU más grande

Si los datos de la filtración terminan siendo correctos, el A20 Pro tendría la mayor configuración de GPU que Apple habría utilizado hasta ahora en un chip destinado a teléfonos. La generación anterior, el A19 Pro, cuenta con seis núcleos gráficos, por lo que el nuevo diseño representaría un incremento.

Este cambio podría resultar especialmente relevante para el iPhone 18 Pro, debido a que los fabricantes de dispositivos Android han aumentado progresivamente la capacidad gráfica de sus procesadores. La apuesta de Apple apuntaría a mantener el nivel de rendimiento de sus equipos frente a esa competencia.

Apple también modificaría la memoria

La filtración no se limita a la GPU. La distribución del A20 Pro apunta a una modificación en el sistema de memoria, ya que los chips aparecerían colocados junto al SoC en lugar de encontrarse apilados.

Además, la interfaz de memoria habría aumentado hasta 96 bits y conservaría la tecnología LPDDR5X, en lugar de dar el salto a LPDDR6 en esta generación.

En cuanto a la CPU, el esquema filtrado mantiene los seis núcleos de la generación anterior. Sin embargo, habría una diferencia en la memoria caché: los núcleos de eficiencia compartirían 8 MB de caché L2, dos megabytes más que en el modelo previo, mientras que los núcleos de rendimiento conservarían 16 MB.

¿Y qué pasará con la inteligencia artificial?

Uno de los aspectos que todavía genera más dudas es la NPU, el componente relacionado con las tareas de inteligencia artificial. La imagen no permite identificar con certeza un bloque correspondiente a esta unidad, por lo que su tamaño y ubicación no pueden determinarse únicamente a partir de la fotografía.

El reporte plantea como posibilidad que Apple haya aumentado el tamaño de la NPU, incluso con una expansión importante, aunque esta información forma parte de una hipótesis y no de una especificación confirmada.

El iPhone plegable también utilizaría el A20 Pro

La filtración apunta a que el A20 Pro no estaría reservado exclusivamente para la familia iPhone 18 Pro. El mismo procesador también podría llegar al primer iPhone plegable de Apple, un dispositivo que forma parte de los próximos lanzamientos esperados de la compañía.

De acuerdo con el reporte de origen, tanto los nuevos modelos Pro como el dispositivo plegable están previstos para presentarse el 9 de septiembre, aunque esta información forma parte de las previsiones citadas en la filtración.

¿La filtración del A20 Pro es real?

Aquí está el principal punto de cautela. La imagen que muestra el supuesto chip A20 Pro procede de una filtración que no ha sido verificada oficialmente. El reporte advierte que podría tratarse de una muestra de ingeniería o de documentación interna y que el diseño todavía podría sufrir modificaciones antes de la producción masiva.

Por ahora, Apple no ha confirmado las especificaciones mostradas en la imagen. Si la información termina siendo correcta, el A20 Pro marcaría una evolución importante en la capacidad gráfica del iPhone 18 Pro, pero habrá que esperar a la presentación oficial para conocer las características definitivas.