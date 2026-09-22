Otoño 2026: hoy inicia una nueva estación en México; 40 frases para darle la bienvenida

El otoño llega a México este martes 22 de septiembre, una fecha marcada por el equinoccio que da paso a una de las estaciones más esperadas del año por sus cambios de temperatura, paisajes y tradiciones.
El equinoccio de otoño ocurrirá a las 18:05 horas, tiempo de la Ciudad de México. Durante este fenómeno astronómico, el Sol se encuentra alineado con el ecuador terrestre, por lo que el día y la noche presentan una duración similar.
A partir de este momento comenzará el periodo en el que las horas de luz disminuyen de manera gradual, mientras las noches se vuelven más largas. En la Ciudad de México, por ejemplo, este 22 de septiembre el Sol sale alrededor de las 6:25 de la mañana y se oculta cerca de las 18:32 horas.
El otoño también marca una transición en las condiciones ambientales. Aunque el comportamiento del clima cambia dependiendo de la región del país, esta estación suele asociarse con temperaturas más frescas, tardes con menor duración de luz y paisajes que adquieren tonalidades características de la temporada.
La llegada del otoño también tiene un significado especial para muchas personas, pues representa una oportunidad para cerrar ciclos, comenzar nuevos proyectos y disfrutar de actividades propias de la temporada, desde tomar una bebida caliente hasta admirar los cambios en la naturaleza.
En México, el otoño de 2026 se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando ocurrirá el solsticio de invierno y comenzará oficialmente la siguiente estación.
40 frases para recibir el otoño
- Bienvenido, otoño; que llegues con nuevos comienzos y buenos momentos.
- Que este otoño traiga calma, paz y muchas razones para sonreír.
- Llegó el otoño: tiempo de soltar, agradecer y comenzar de nuevo.
- Hola, otoño. Que tus días estén llenos de magia y tranquilidad.
- Que las hojas que caen nos recuerden que también es bonito dejar ir.
- Bienvenido, otoño, la estación perfecta para abrazar nuevos sueños.
- Otoño llegó para pintar de colores los días y renovar nuestras ilusiones.
- Que esta nueva estación nos encuentre rodeados de amor y buenos recuerdos.
- Adiós, verano; bienvenido, otoño. Que comience una nueva historia.
- Que el otoño nos enseñe que cambiar también puede ser hermoso.
- Llegó la época de tardes frescas, hojas doradas y nuevos comienzos.
- Bienvenido, otoño; que nunca falten café, cobijas y momentos felices.
- Que cada hoja que caiga se lleve una preocupación y deje una esperanza.
- El otoño comienza y con él llegan nuevas oportunidades para florecer de otra manera.
- Que esta estación nos regale paz para el alma y motivos para agradecer.
- Otoño, llegaste para recordarnos que cada cambio tiene su propia belleza.
- Que tus días sean tan cálidos como los colores del otoño.
- Bienvenido, otoño; que tus atardeceres nos regalen momentos inolvidables.
- Es tiempo de dejar atrás lo que pesa y recibir lo que está por llegar.
- Que el otoño transforme nuestras dudas en nuevos caminos.
- Hojas que caen, sueños que nacen y una nueva estación por disfrutar.
- Que este otoño sea una colección de pequeños momentos felices.
- El otoño llegó: una nueva oportunidad para empezar con ilusión.
- Que la magia del otoño llene nuestros días de tranquilidad y esperanza.
- Bienvenido, otoño; qué bonito coincidir contigo una vez más.
- Que cada amanecer de otoño traiga una nueva razón para agradecer.
- El otoño nos recuerda que soltar también es parte de crecer.
- Que esta estación nos encuentre más fuertes, más tranquilos y más felices.
- Llegó el otoño con sus tardes frescas y sus colores inolvidables.
- Que los nuevos vientos del otoño se lleven todo aquello que ya no necesitamos.
- Otoño: tiempo de respirar profundo, mirar alrededor y disfrutar el presente.
- Que nunca falten abrazos, buenos recuerdos y tardes bonitas este otoño.
- Bienvenido, otoño; trae contigo días de calma y noches llenas de sueños.
- Que esta nueva estación sea el comienzo de algo maravilloso.
- El otoño cambia los paisajes y también puede cambiar nuestra manera de mirar la vida.
- Que cada hoja caída sea una invitación a comenzar de nuevo.
- Otoño llegó para vestir de dorado nuestros días.
- Que esta temporada nos enseñe a disfrutar la belleza de cada cambio.
- Un nuevo otoño comienza; que también comiencen nuevas ilusiones.
- Bienvenido, otoño 2026. Que llegues con paz, amor, salud y muchos momentos para recordar.