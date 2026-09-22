Otoño 2026: hoy inicia una nueva estación en México; 40 frases para darle la bienvenida

El otoño llega a México este martes 22 de septiembre, una fecha marcada por el equinoccio que da paso a una de las estaciones más esperadas del año por sus cambios de temperatura, paisajes y tradiciones.

El equinoccio de otoño ocurrirá a las 18:05 horas, tiempo de la Ciudad de México. Durante este fenómeno astronómico, el Sol se encuentra alineado con el ecuador terrestre, por lo que el día y la noche presentan una duración similar.

A partir de este momento comenzará el periodo en el que las horas de luz disminuyen de manera gradual, mientras las noches se vuelven más largas. En la Ciudad de México, por ejemplo, este 22 de septiembre el Sol sale alrededor de las 6:25 de la mañana y se oculta cerca de las 18:32 horas.

El otoño también marca una transición en las condiciones ambientales. Aunque el comportamiento del clima cambia dependiendo de la región del país, esta estación suele asociarse con temperaturas más frescas, tardes con menor duración de luz y paisajes que adquieren tonalidades características de la temporada.

La llegada del otoño también tiene un significado especial para muchas personas, pues representa una oportunidad para cerrar ciclos, comenzar nuevos proyectos y disfrutar de actividades propias de la temporada, desde tomar una bebida caliente hasta admirar los cambios en la naturaleza.

En México, el otoño de 2026 se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando ocurrirá el solsticio de invierno y comenzará oficialmente la siguiente estación.

40 frases para recibir el otoño