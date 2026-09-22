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Asaltan farmacia en Playa del Carmen y encierran a empleada en el baño

Un sujeto amenazó a la trabajadora, la jaló del brazo y la encerró en el baño para sustraer 3 mil pesos de la caja.

Por Gustavo Escalante

22 de sept de 2026

2 min

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Elementos de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores
Elementos de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores / Especial

Un sujeto ingresó a una farmacia en Playa del Carmen luego de amenazar a la empleada la encerró en el baño y se sustrajo de la caja 3 mil pesos en efectivo y huyó, aunque no se reportaron lesiones, la trabajadora presentaba crisis nerviosa.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este lunes en el cruce de la avenidas Juárez y 125, en la colonia Ejido de Playa del Carmen donde un hombre entró a la farmacia como culpable cliente a comprar.

Una empleada sufrió una crisis nerviosa durante el asalto, aunque no requirió ser trasladada a un hospital

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La empleada relató a las autoridades policiales que el sujeto iba solo, ingresó a la farmacia Yza, la amenazó y la encerró en el baño, y se llevó el dinero en efectivo, producto de las ventas del día.

Asimismo describió a la policía que el hombre tenía tatuajes en los brazos, vestía bermuda negra y camisa blanca, que al momento de entrar sin mediar palabras la jaló del brazo y la encerró en el baño.

En la escena los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron su búsqueda en los alrededores pero sin obtener resultados.

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Las autoridades policiales informaron que la mujer no presentaba lesiones, sin embargo, solicitaron a los paramédicos para que fuera atendida debida a la crisis nerviosa que presentaba minutos después de los hechos.

Testigos de la zona refirieron que hicieron presencia agentes de la Fiscalía General quienes hablaron con la mujer después de ser valorada por los paramédicos para poder recabar evidencias, huellas que presuntamente dejó el asaltante.

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