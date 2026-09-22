Yucatán acumula 67 casos de COVID-19 y refuerza la vigilancia sanitaria

Yucatán mantiene bajo control la circulación del COVID-19, aunque las autoridades estatales reportaron nuevos contagios durante las últimas semanas.

En lo que va de 2026, la entidad suma 67 casos acumulados y no registra defunciones recientes relacionadas con el virus.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades estatales, el acumulado anual alcanza 67 contagios, mientras que el último corte de la semana epidemiológica identifica 36 casos de COVID-19 bajo vigilancia.

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que se trata de un comportamiento que permanece controlado, sin que hasta el momento se haya reportado un incremento que represente una situación de alerta para la entidad.

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Las autoridades de salud mantienen el seguimiento de los contagios para identificar posibles cambios en el comportamiento del virus y atender oportunamente a las personas que presenten síntomas.

Circulación de variantes y síntomas de COVID-19

El panorama actual también considera la circulación de variantes del virus. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la agresividad del COVID-19 ha disminuido en comparación con etapas anteriores de la pandemia, situación relacionada con la inmunidad adquirida por la población y la vacunación previa.

Asimismo, se ha identificado la circulación de pocas variantes entre las detectadas a nivel global, mientras continúa la vigilancia epidemiológica en el estado.

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Recomiendan atender síntomas respiratorios en Yucatán

Ante la presencia de síntomas respiratorios, las autoridades exhortaron a la población a no automedicarse ni ignorar las señales de enfermedad y acudir a valoración médica.

Esto permitirá determinar si se trata de COVID-19, influenza u otro padecimiento respiratorio, además de recibir el tratamiento correspondiente y reducir el riesgo de complicaciones.

Aunque el comportamiento del COVID-19 en Yucatán se mantiene bajo vigilancia y sin defunciones recientes reportadas, las autoridades mantienen el llamado a la población para continuar atenta ante cualquier síntoma.