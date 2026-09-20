Otoño 2026 en Yucatán: fecha y hora exacta en que inicia la nueva estación

El cambio de estación marcará el inicio de una nueva etapa del año en Yucatán, con modificaciones graduales en la duración de las horas de luz y en las condiciones ambientales.

El equinoccio de otoño también representa una fecha de interés para quienes siguen los fenómenos arqueoastronómicos que pueden observarse en distintos puntos del estado.

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¿Cuándo y a qué hora empieza el otoño en Yucatán?

El otoño en Yucatán comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre de 2026 a las 18:06 horas, de acuerdo con la hora del centro de México. El momento coincidirá con el equinoccio de otoño, fenómeno astronómico que marca el cambio de estación en el hemisferio norte.

Durante el equinoccio, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador terrestre, por lo que la duración del día y la noche es aproximadamente similar. A partir de esta fecha, las horas de luz solar comenzarán a disminuir gradualmente rumbo al invierno.

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¿Qué ocurre con el clima en Yucatán durante el otoño?

Aunque el inicio astronómico del otoño no significa que las temperaturas bajen de inmediato, durante las siguientes semanas pueden comenzar a presentarse tardes y noches con menor sensación de calor, mientras las horas de luz disminuyen de manera progresiva.

En Yucatán, estos cambios se combinan con las condiciones meteorológicas propias de la temporada, por lo que todavía pueden registrarse jornadas calurosas y episodios de lluvias durante las primeras semanas del otoño.