Moscas: el sencillo método para alejarlas de tu hogar sin recurrir a insecticidas

Encontrar moscas dentro del hogar no solo representa una molestia. Su presencia puede estar relacionada con la existencia de materia orgánica en descomposición, humedad o basura expuesta, espacios que pueden favorecer su reproducción.

La mosca doméstica es una de las especies más comunes en las viviendas de México. De acuerdo con información citada del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), estos insectos pueden transportar más de 300 especies de bacterias, entre ellas Salmonella y Escherichia coli.

Uno de los principales sitios que buscan para reproducirse son los materiales orgánicos húmedos que se encuentran en proceso de descomposición. Por ello, restos de comida, frutas y verduras podridas, estiércol y basura pueden convertirse en lugares adecuados para depositar sus huevos.

El bote de basura merece especial atención, sobre todo cuando permanece abierto o acumula residuos durante varios días. Las heces de las mascotas también pueden favorecer la aparición de estos insectos si no se retiran con frecuencia.

La capacidad reproductiva de estos insectos también explica por qué una pequeña presencia puede convertirse rápidamente en un problema. Según información de la Extensión de la Universidad de Florida, una hembra puede depositar hasta 500 huevos, distribuidos en grupos de entre 75 y 150 durante un periodo de tres o cuatro días.

La basura no es el único sitio que debe revisarse. Los suelos contaminados con materia orgánica también pueden funcionar como zonas de reproducción. Incluso dejar agua acumulada cerca de los contenedores o dentro de ellos puede generar un ambiente favorable para las moscas.

¿Cómo eliminar las moscas de forma natural?

La primera medida para reducir las moscas en casa consiste en eliminar las condiciones que necesitan para reproducirse. Esto implica retirar la basura con frecuencia, mantener las bolsas completamente cerradas y utilizar botes con tapa que permanezcan bien ajustados.

También existen alternativas caseras que pueden complementar la limpieza y ayudar a disminuir la cantidad de insectos dentro de los espacios cerrados.

Entre las opciones señaladas se encuentran:

Eliminar la basura: vacía los botes con regularidad, cierra correctamente las bolsas y evita que se acumulen residuos orgánicos.

vacía los botes con regularidad, cierra correctamente las bolsas y evita que se acumulen residuos orgánicos. Trampa de vinagre: combina vinagre con agua y jabón líquido. La mezcla puede atraer a las moscas y el jabón ayuda a romper la tensión superficial del líquido.

combina vinagre con agua y jabón líquido. La mezcla puede atraer a las moscas y el jabón ayuda a romper la tensión superficial del líquido. Utilizar un ventilador: mantener una corriente de aire constante puede dificultar el vuelo de las moscas en habitaciones cerradas.

mantener una corriente de aire constante puede dificultar el vuelo de las en habitaciones cerradas. Colocar plantas: algunas especies, como albahaca, lavanda, menta y laurel, pueden colocarse cerca de puertas y ventanas como una alternativa para ayudar a mantenerlas alejadas.

Más allá de cualquier trampa casera, la limpieza continúa como una de las principales medidas para evitar que estos insectos encuentren lugares adecuados para reproducirse. Retirar residuos, controlar la humedad y mantener los recipientes cerrados ayuda a reducir los posibles focos dentro y alrededor del hogar.