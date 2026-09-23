Alerta ciclónica llegará a celulares de Yucatán sin internet ni aplicaciones

La alerta que sorprendió a miles de teléfonos yucatecos durante el Segundo Simulacro Nacional tendrá una aplicación más cercana a uno de los principales riesgos naturales del Estado: Protección Civil trabaja para contar con un sonido específico de advertencia ante ciclones tropicales, como parte del Operativo Ciclón 2026.

El coordinador estatal de Protección Civil, Hernán Hernández Rodríguez, informó, a pregunta de POR ESTO!, que se trabaja de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil para adaptar el sistema de alertamiento celular probado el pasado 19 de septiembre y utilizarlo cuando un fenómeno hidrometeorológico represente una amenaza para Yucatán.

La tecnología permite enviar mensajes directamente a los teléfonos conectados a las antenas de una zona determinada, sin necesidad de instalar aplicaciones, tener saldo o disponer de conexión a internet.

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Durante el Segundo Simulacro Nacional, el sistema fue activado en las 32 entidades. Para la Península de Yucatán se utilizó como escenario un sismo de magnitud 7.0 con epicentro frente a Cabo Catoche, Quintana Roo, mientras millones de dispositivos recibieron un mensaje acompañado de sonido y vibración.

Ahora, la intención es que Yucatán pueda contar con una señal reconocible específicamente para una emergencia ciclónica, aunque las autoridades todavía deberán precisar cuándo comenzará a operar y bajo qué nivel de alerta será enviada a la población.

La medida se incorpora al Operativo Ciclón, que permanece activo desde el inicio de la temporada y concentra vigilancia meteorológica, preparación de refugios, recursos para evacuaciones y coordinación entre dependencias estatales, municipales y federales.

Red de protección disponibles en la entidad

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que el Estado dispone actualmente de 31 refugios bajo responsabilidad estatal y 1,238 refugios municipales verificados, para un total de 1,269 espacios contemplados dentro de la estrategia de protección.

Antes de la temporada, los inmuebles son revisados para comprobar accesos, servicios, equipamiento, disponibilidad de personal y condiciones para recibir a personas evacuadas.

Dentro de esa red se encuentran 79 escuelas de educación básica preparadas para funcionar como refugios temporales. En conjunto tienen capacidad para albergar a más de 5 mil 500 personas.

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Los planteles se localizan en Mérida, Tizimín, Panabá, Dzilam González, Telchac Pueblo y Motul. De ellos, 66 se encuentran en zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

La participación de las escuelas forma parte de un esquema que prevé su habilitación cuando las condiciones obliguen a trasladar habitantes de comunidades expuestas a vientos, inundaciones o marejada.

“Yucatán se toma en serio la protección civil y la prevención es una forma de querer a nuestra familia. Por eso, hoy podemos decirlo con toda responsabilidad: tenemos vigilancia meteorológica de primer nivel; el Operativo Ciclón está activo, con refugios verificados e insumos distribuidos; contamos con una fuerza operativa coordinada y nuestras escuelas están listas para brindar protección y funcionar como albergues”, aseveró.

Estado de fuerza policial para una emergencia

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Luis Felipe Saidén Ojeda, reportó, además, una fuerza superior a 4 mil policías y mil 532 unidades operativas que pueden incorporarse a las tareas de protección y auxilio.

El equipo incluye dos helicópteros y cuatro embarcaciones tipo Interceptor, además de unidades móviles de monitoreo vial y videovigilancia.

La función de la corporación no se limita al resguardo de zonas evacuadas. El operativo contempla apoyo en traslados, vigilancia para evitar saqueos, control de vialidades y movilización de recursos cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

El seguimiento de los sistemas se realiza las 24 horas desde el C5i, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y dependencias como el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional, la Comisipon Federal de Electricidad (CFE) y la Conagua.

Un océano Atlántico inusualmente tranquilo

El despliegue ocurre durante una temporada que hasta ahora ha resultado excepcionalmente poco activa en el Atlántico.

Al corte del 21 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos contabilizaba seis tormentas con nombre y ningún huracán. Para esa fecha, el promedio climatológico es de nueve tormentas, cuatro huracanes y dos huracanes mayores. La energía ciclónica acumulada se encontraba 93% por debajo de lo normal. Ninguno de esos sistemas ha impactado directamente a Yucatán.

La ausencia de amenazas inmediatas, sin embargo, no significa que la temporada haya terminado. El periodo oficial de ciclones tropicales en el Atlántico se mantiene hasta el 30 de noviembre y septiembre continúa dentro de los meses de mayor actividad histórica.

La Conagua informó además que no se prevé formación ciclónica en el Mar Caribe o el Golfo de México durante los próximos siete días, aunque se mantienen condiciones favorables para tormentas sobre la península hasta el 27 de septiembre.