Gobierno federal invertirá 750 mil mdp en trenes; México-Pachuca lleva 45% de avance

El Gobierno de México informó este miércoles 23 de septiembre que durante el actual sexenio se prevé construir alrededor de 2 mil 400 kilómetros de infraestructura ferroviaria, con una inversión cercana a los 750 mil millones de pesos.

El balance fue presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria resumió que el proyecto contempla mil 600 kilómetros de trenes de pasajeros hacia el norte y occidente del país, además de infraestructura de carga vinculada con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Entre los proyectos con mayor avance se encuentran el México-Pachuca, con 45 por ciento, y el México-Querétaro, con 31 por ciento. A ellos se suman el Querétaro-Irapuato, con 22 por ciento, y el Saltillo-Nuevo Laredo, con alrededor de 10 por ciento de avance físico.

México-Pachuca y México-Querétaro encabezan avances ferroviarios

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó que los nuevos proyectos buscan conectar zonas metropolitanas y localidades de al menos 10 estados.

El funcionario estimó que la red podría atender a unas 220 mil personas diariamente y reducir en promedio 40 por ciento los tiempos de traslado en distintos corredores. También proyectó una disminución anual de alrededor de 360 mil toneladas de CO2, frente a viajes equivalentes en avión, autobús o automóvil.

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El tramo México-Pachuca es una vía doble electrificada y confinada que conectará 58 kilómetros de territorio entre la capital del país e Hidalgo. El proyecto contempla cuatro estaciones, cuatro paraderos, dos subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y talleres. Actualmente cuenta con 10 frentes de trabajo y una plantilla de 8 mil 800 trabajadores.

En tanto, el México-Querétaro conectará 232 kilómetros de territorio y suma un avance de 31 por ciento. La obra incluye seis estaciones de pasajeros, dos zonas auxiliares de mantenimiento, una base ferroviaria y talleres. En este corredor laboran más de 18 mil 200 trabajadores.

Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo también avanzan

El tramo Querétaro-Irapuato contempla una inversión de 47 mil millones de pesos para 108 kilómetros de vía. Su avance físico es de 22.26 por ciento y se estima que movilice alrededor de 33 mil pasajeros al día.

El proyecto tendrá estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato. La expectativa es reducir a la mitad los tiempos de traslado y permitir viajes de alrededor de 30 minutos entre algunas ciudades del Bajío.

Por su parte, el Saltillo-Nuevo Laredo tendrá 396 kilómetros y una inversión aproximada de 140 mil millones de pesos. Su avance se aproxima al 10 por ciento y se proyectan 13 estaciones a lo largo del corredor.

El Gobierno calcula una demanda cercana a 30 mil pasajeros diarios y reducciones importantes en tiempos de traslado, como el recorrido entre Derramadero y Ramos Arizpe, que pasaría de unos 45 minutos a 15 minutos en tren.

Tren Interurbano y AIFA ya operan con millones de usuarios

Lajous también reportó resultados de los servicios ya puestos en operación durante 2026.

El Tren Interurbano México-Toluca, con conexión hasta Observatorio, transporta alrededor de 51 mil personas al día, con una reducción en tiempos de traslado de aproximadamente dos horas a 45 minutos. Entre febrero y agosto movilizó 26.2 millones de pasajeros.

La conexión ferroviaria hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones a finales de abril. Sus seis estaciones y 22 kilómetros de vía movilizan aproximadamente 35 mil personas diarias, mientras que desde su apertura ha registrado 4.1 millones de usuarios.

#MañaneraDelPueblo. En el proyecto de los Trenes del Norte hay 31 millones 241 mil 487 metros cuadrados de derechos de vía en 54 municipios de 8 entidades federativas. pic.twitter.com/z1TiKyJZa3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 23, 2026

Tren Maya de carga alcanza 67% de avance

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, informó que la infraestructura de carga ferroviaria en el sureste registra 67 por ciento de avance.

La estrategia contempla complejos intermodales en Palenque, Mérida, Progreso y Cancún, además de la rehabilitación de vías existentes y nuevas conexiones hacia Puerto Progreso. También se proyecta una segunda etapa a partir de 2027 con infraestructura en Chetumal, Valladolid, Xpujil y Escárcega.

Gobierno proyecta iniciar operaciones de nuevos tramos en 2027

Sheinbaum señaló que el Gobierno espera dar en 2027 los primeros banderazos de inicio de operaciones en algunos de los corredores, particularmente en partes de los proyectos México-Pachuca y México-Querétaro.

La Presidenta agregó que actualmente los proyectos ferroviarios generan cerca de 60 mil empleos directos y estimó que, al considerar puestos indirectos, la cifra podría alcanzar alrededor de 120 mil empleos.

#MañaneraDelPueblo. En total, durante este sexenio se construirán dos 2, 400 kilómetros de Tren y 100 kilómetros de carga del Tren Maya, sintetiza la presidenta @Claudiashein . El tren México-Pachuca tiene un 45 por ciento de avance; el México-Querétaro tiene un 31 por ciento de… pic.twitter.com/bGNJFhyfIc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 23, 2026

También destacó que todavía quedan procesos pendientes relacionados con la compra de trenes, señalización y sistemas de control, además de trabajos de liberación de derecho de vía.

Hasta septiembre, el Gobierno reporta más de 31.2 millones de metros cuadrados liberados para los trenes del norte, con avances de 98 por ciento en AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, 86 por ciento en México-Querétaro y 81 por ciento en Saltillo-Nuevo Laredo.

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