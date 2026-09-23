COVID-19 vuelve a circular en Yucatán; no se ha generado una alerta sanitaria

El COVID-19 volvió a mostrar actividad en Yucatán durante las últimas semanas, aunque el repunte se mantiene lejos de los niveles registrados el año pasado y, hasta ahora, no ha generado una alerta sanitaria ni nuevas defunciones reportadas por las autoridades estatales.

Yucatán acumula 67 casos confirmados durante el 2026, de acuerdo con el último corte dado a conocer por el Gobierno estatal. Además, 36 permanecen bajo seguimiento epidemiológico mientras Salud vigila el comportamiento del virus y de las enfermedades respiratorias que circulan en la entidad.

El dato adquiere otra dimensión al compararlo con el 2025. Para la semana epidemiológica 23 de aquel año, a mediados de junio, Yucatán había acumulado 78 casos, 11 más de los que registra ahora, pese a que el reporte actual corresponde a una etapa más avanzada del 2026.

Esos 78 diagnósticos del 2025 representaban una disminución de 39% respecto del mismo periodo del 2024, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). La comparación muestra que el aumento reciente no significa, por sí mismo, un regreso a los niveles de circulación observados en años anteriores.

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A principios del 2026 la presencia del virus había sido mínima. Durante las primeras semanas del año Yucatán permaneció sin casos confirmados en el sistema de vigilancia federal, antes de que comenzaran a aparecer nuevos diagnósticos conforme avanzó el calendario.

Panorama peninsular

El comportamiento tampoco es exclusivo del estado. Hasta mediados de septiembre, la Península de Yucatán acumulaba 124 casos confirmados de COVID-19: 67 en Yucatán, 42 en Quintana Roo y 15 en Campeche. Con esos números, Yucatán reúne alrededor de 54% de los diagnósticos registrados en las tres entidades durante este año.

La diferencia está en la gravedad observada. Mientras las autoridades yucatecas no reportan nuevas defunciones asociadas con el virus, Quintana Roo había confirmado dos muertes durante el 2026 al corte de mediados de septiembre.

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que el incremento observado recientemente permanece bajo control y no representa por ahora un escenario de alarma.

No son todos los contagios

Las cifras deben interpretarse con cautela. Después de la etapa más crítica de la pandemia, la vigilancia epidemiológica del COVID-19 dejó de funcionar como conteo cotidiano de los contagios. Actualmente, la Secretaría de Salud federal sigue al virus junto con influenza y otros padecimientos respiratorios mediante sistemas especializados que analizan principalmente casos atendidos por enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave.

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Por ello, los 67 casos confirmados no significan que únicamente 67 personas hayan contraído el virus en Yucatán durante el 2026. Son los diagnósticos que han quedado registrados en el sistema de vigilancia correspondiente.

Esa diferencia es importante para evitar interpretar un incremento pequeño en los registros como si representara necesariamente el tamaño completo de la transmisión comunitaria. La vigilancia sanitaria tampoco se concentra exclusivamente en SARS-CoV-2.

La Dirección General de Epidemiología mantiene un seguimiento conjunto de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios y publica actualizaciones semanales para detectar variaciones en circulación, positividad, hospitalizaciones y defunciones. El informe más reciente disponible corresponde a la semana epidemiológica 36.