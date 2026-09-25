Luna de Cosecha 2026: fecha, hora y cómo ver la Luna Llena de septiembre

El cielo de septiembre ofrecerá uno de sus espectáculos más esperados con la llegada de la Luna de Cosecha, que este año alcanzará su fase llena durante el sábado 26 de septiembre.

Aunque el momento exacto de la Luna llena ocurrirá durante el día y no podrá apreciarse desde México en ese instante, el satélite natural lucirá prácticamente completo durante varias noches consecutivas.

En la Ciudad de México, la Luna comenzará a aparecer sobre el horizonte este alrededor de las 18:29 horas del sábado 26 de septiembre, poco después de la puesta de Sol. Ese será uno de los mejores momentos para observarla con sus característicos tonos cálidos.

¿Cuándo será la Luna de Cosecha 2026?

La Luna Llena de Cosecha alcanzará su punto máximo de iluminación el sábado 26 de septiembre a las 10:49 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, ese horario no corresponde al mejor momento para observarla, ya que la luz del día dificultará su visibilidad.

Por ello, quienes quieran disfrutar del fenómeno deberán esperar hasta el anochecer del sábado, cuando la Luna vuelva a aparecer sobre el horizonte.

Fechas para observar la Luna

La Luna tendrá una apariencia prácticamente llena durante tres noches:

Viernes 25 de septiembre: primera oportunidad para observarla casi llena.

primera oportunidad para observarla casi llena. Sábado 26 de septiembre: alcanza la fase llena y tendrá su máximo de iluminación.

alcanza la fase llena y tendrá su máximo de iluminación. Domingo 27 de septiembre: todavía conservará una apariencia redonda y brillante.

¿A qué hora saldrá la Luna en Ciudad de México?

En la Ciudad de México, la salida de la Luna está prevista aproximadamente a las 18:29 horas del sábado 26 de septiembre.

El horario puede presentar pequeñas variaciones dependiendo de la ubicación exacta, la altitud y las características del horizonte.

Para verla desde el momento en que comienza a aparecer, lo recomendable es buscar un sitio con una vista despejada hacia el este, especialmente si existen edificios, árboles o montañas que puedan bloquear los primeros minutos de su salida.

En otras regiones de México el horario será diferente debido a la ubicación geográfica, por lo que la hora de salida puede adelantarse o retrasarse algunos minutos.

¿Por qué la Luna puede verse dorada?

Uno de los atractivos de la Luna de Cosecha será su apariencia cuando se encuentre cerca del horizonte.

Al salir, la luz lunar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. Este efecto puede hacer que el satélite adquiera tonalidades amarillas, anaranjadas o doradas.

Conforme la Luna asciende en el cielo, su color suele parecer más blanco o plateado.

La atmósfera también puede modificar la intensidad de estos colores dependiendo de factores como la contaminación, humedad, polvo y condiciones meteorológicas.

¿La Luna se verá más grande?

Aunque la Luna puede parecer más grande cuando se encuentra cerca del horizonte, no significa que el satélite haya aumentado realmente de tamaño.

Este efecto está relacionado principalmente con una ilusión visual, ya que el cerebro compara el disco lunar con elementos del paisaje, como edificios, árboles, montañas o estructuras.

Por esta razón, una Luna ubicada cerca del horizonte puede generar la impresión de ser mucho más grande que cuando se encuentra elevada en el cielo.

¿Se necesita telescopio para verla?

No. La Luna de Cosecha podrá observarse a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y exista una zona con poca obstrucción visual.

Los binoculares pueden ayudar a distinguir con mayor detalle algunas regiones de la superficie lunar, pero no son indispensables para disfrutar del fenómeno.

Un lugar con poca contaminación lumínica y una vista abierta hacia el este permitirá apreciar mejor la salida del satélite.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

El nombre Luna de Cosecha está relacionado con la cercanía de esta luna llena con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

La denominación tiene un origen tradicional. Antes de la existencia de la iluminación eléctrica, la luz de la Luna después del atardecer ayudaba a los agricultores a prolongar sus jornadas durante la temporada de recolección.

La misma luna llena de septiembre también recibe otros nombres tradicionales, entre ellos Luna de Maíz, relacionados con los cultivos y las actividades agrícolas de esta época del año.

Así que la cita para quienes quieran disfrutar del espectáculo está marcada: sábado 26 de septiembre, poco después de las 18:29 horas, con la mirada dirigida hacia el este y, de preferencia, desde un sitio con el horizonte despejado.