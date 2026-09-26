¿Qué se celebra hoy 26 de septiembre y qué santo se festeja este sábado?

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se conmemoran distintas fechas internacionales relacionadas con la salud, los idiomas, el medio ambiente y la paz. Además, el calendario católico dedica esta jornada a San Cosme y San Damián, dos hermanos que, según la tradición, ejercieron la medicina sin cobrar a quienes atendían.

¿Qué se celebra hoy 26 de septiembre?

Una de las principales conmemoraciones de este sábado es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, establecido por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre los riesgos que representan estas armas y promover avances hacia su eliminación.

También se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción, una fecha que busca promover información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y contribuir a la prevención de embarazos no planificados.

El 26 de septiembre también se celebra el Día Europeo de las Lenguas, una iniciativa que comenzó en 2001 por el Consejo de Europa y la Comisión Europea para promover el aprendizaje de idiomas y reconocer la diversidad lingüística. En 2026, la celebración tiene como lema “Las lenguas nos unen”.

Otra fecha presente en el calendario es el Día Mundial de la Salud Ambiental, relacionado con la importancia de las condiciones ambientales para la salud y el bienestar de las personas.

¿Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre?

El santoral católico recuerda este sábado a San Cosme y San Damián, considerados patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos. La Arquidiócesis de México los incluye como la celebración correspondiente al 26 de septiembre.

De acuerdo con la tradición cristiana, Cosme y Damián eran hermanos gemelos y se dedicaron a la medicina después de estudiar esta disciplina en Siria. Se distinguieron por atender a los enfermos sin pedir dinero a cambio. Posteriormente fueron martirizados durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano.

Por su vínculo con la medicina, su celebración tiene especial significado para quienes ejercen como médicos, cirujanos y farmacéuticos.

Santoral del 26 de septiembre

Además de San Cosme y San Damián, el santoral de este día recuerda a otros personajes religiosos, entre ellos San Senador, mártir de Albano, y San Nilo, abad y fundador del monasterio de Grottaferrata.

En México, sin embargo, la celebración destacada por la Arquidiócesis para este sábado es la de los Santos Cosme y Damián.

Si tienes familiares, amigos o conocidos llamados Cosme o Damián, este 26 de septiembre es la fecha tradicional para felicitarlos por su santo.