Tendencias de belleza: estos son los looks que marcarán el Otoño-Invierno 2026

La belleza de esta temporada cambia las reglas: la perfección pierde terreno y los looks que parecen espontáneos toman protagonismo. Para el Otoño-Invierno 2026, las pasarelas recuperan referencias de los años 90 y 2000, pero las adaptan a una estética actual, relajada y mucho más divertida.

El cabello adquiere movimiento, las cejas dejan de ser protagonistas y el maquillaje recupera los tonos intensos. Entre las propuestas destacan la raya lateral, los flecos rectos, los accesorios para el cabello, el brillo y las sombras de colores.

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La nueva temporada apuesta así por una belleza menos rígida, donde el objetivo no consiste en que todo luzca perfectamente calculado, sino en encontrar un equilibrio entre naturalidad, nostalgia y personalidad.

Cabello despeinado: el atractivo de lo imperfecto

Uno de los primeros looks que aparece con fuerza en las pasarelas es el cabello que parece recién acomodado, con una apariencia desenfadada y natural.

Las propuestas de Hermès, Gabriela Hearst y Alberta Ferretti muestran melenas con textura, volumen y cierto desorden que, lejos de parecer descuidadas, forman parte de un estilismo cuidadosamente pensado.

El resultado recuerda al concepto de effortless chic: un peinado que parece sencillo, pero que consigue complementar prendas y accesorios de gran impacto. La clave está en conservar una apariencia relajada, rebelde y poco estructurada.

La raya lateral regresa con fuerza

Después de varios años en los que la raya en medio dominó los peinados, la división lateral vuelve a ocupar un lugar privilegiado.

La llamada side part, asociada especialmente con la estética de los años 90, aporta movimiento y puede ayudar a generar una mayor sensación de volumen en el cabello. Para esta temporada aparece tanto en melenas sueltas como en peinados recogidos.

Diseñadores como Alexander McQueen y Alaïa incorporaron esta propuesta a sus colecciones Otoño-Invierno 2026, después de que firmas como Fendi y Chanel ya recuperaran el estilo en Primavera-Verano.

Flecos rectos y tupidos

Si existe un corte capaz de convertirse en uno de los protagonistas de la temporada, ese es el flequillo.

Aunque los flecos laterales ya habían comenzado a ganar presencia, ahora la tendencia evoluciona hacia diseños rectos, tupidos y mucho más evidentes.

Las propuestas de Zadig & Voltaire, Moschino y Michael Kors Collection muestran diferentes maneras de llevarlo, tanto con cabello largo como con melenas midi.

La inspiración también recupera elementos de la estética francesa y de los años 60, con referentes como Brigitte Bardot y Jane Birkin.

El brillo se apodera de la belleza

El regreso de la estética Y2K también se refleja en una de las tendencias más llamativas: el brillo.

Las propuestas de Chanel y Diesel llevan el efecto luminoso a diferentes áreas del look, desde productos capilares y maquillaje hasta acabados para la piel.

El glitter, las bases luminosas y las manicuras cromadas forman parte de esta tendencia, que busca recuperar el espíritu divertido de los años 2000 y llevarlo a una versión más actual.

Cejas naturales y sin maquillaje

Las cejas también cambian de dirección. Después de diferentes etapas marcadas por diseños muy definidos, para Otoño-Invierno 2026 se impone una apariencia mucho más natural y discreta.

La propuesta consiste en dejar las cejas prácticamente sin maquillaje y limitarse a peinarlas suavemente para respetar su forma y volumen.

Firmas como Marie Adam-Leenaerdt, Louis Vuitton y Fendi llevaron esta estética a sus pasarelas. La intención es que las cejas acompañen el rostro sin competir con el resto del maquillaje.

Las diademas regresan con inspiración Y2K

Los accesorios para el cabello también tienen un papel importante. Entre ellos, las diademas destacan como una de las opciones más fáciles para transformar un peinado.

La inspiración llega directamente de la estética Y2K, con el regreso de las diademas en zigzag que fueron populares durante los años 2000.

Miu Miu y Valentino incorporaron este accesorio a sus propuestas, acompañado de cabello suelto, texturas desenfadadas y detalles metálicos.

El maquillaje vuelve a llenarse de color

Para quienes disfrutan experimentar con el maquillaje, la temporada trae buenas noticias: el color vuelve al rostro.

Las pasarelas de Balenciaga y Carolina Herrera muestran sombras azules, verdes y violetas, mientras los labios en tonos burdeos y las mejillas intensamente rosadas también ganan presencia.

Aunque el maquillaje natural continúa vigente, la nueva propuesta invita a abandonar por momentos los tonos discretos y apostar por una imagen más atrevida, expresiva y divertida.

Cabello con textura natural

La conversación sobre el cabello también cambia de enfoque. Más que transformar completamente su apariencia, las tendencias de 2026 buscan aprovechar y mejorar la textura natural.

Modelos como Luna Yohannan y Noor Khan aparecieron en diferentes pasarelas con el cabello prácticamente en su estado natural.

Esta tendencia pone el énfasis en el cuidado capilar, con especial atención a que el cabello luzca saludable, brillante e hidratado.

La idea es que los productos y tratamientos ayuden a mejorar la condición del pelo sin borrar sus características naturales.

Recogidos relajados y con inspiración histórica

Los peinados recogidos tampoco desaparecen, pero dejan atrás la rigidez para adoptar una apariencia más despreocupada y sofisticada.

Las propuestas incluyen referencias a épocas como la era victoriana, el Renacimiento y la Edad Media, con rizos voluminosos, trenzas y formas esculturales.

Entre las opciones aparecen el french twist de Niccolò Pasqualetti, recogidos bajos de Mugler, flequillos cortos con mechones sueltos de Dries Van Noten y propuestas con rizos definidos de Giorgio Armani.

El resultado combina elementos históricos con una estética contemporánea que recuerda a los romances de época.

Maquillaje en tonos terrosos

Los tonos naturales tampoco desaparecen. Para quienes prefieren un maquillaje más discreto, los colores terrosos seguirán siendo una apuesta segura.

Los cafés profundos, tonos cacao, espresso, bronce y dorados aportan calidez y sofisticación al rostro y pueden utilizarse especialmente en los ojos.

Firmas como Hermès y J. Salinas proponen concentrar la sombra en las esquinas del párpado superior e inferior para crear un efecto similar a un delineado difuminado.

Un toque de iluminador en el lagrimal ayuda a abrir la mirada, mientras los labios con acabado glossy en tonos rosa o coral completan el look.

Cejas discretas: menos definición, más volumen

La evolución de las cejas continúa. Después de décadas de diseños ultrafinos, delineados intensos y propuestas más extravagantes, la tendencia actual apuesta por recuperar una apariencia natural.

El objetivo no es modificar por completo la forma, sino conseguir que las cejas se vean esponjosas y voluminosas, independientemente de si son naturalmente abundantes o poco pobladas.

Las pasarelas de Isabel Marant, Akris, Lacoste, Ralph Lauren, Ann Demeulemeester y Vetements confirman esta dirección.

En conjunto, las tendencias de belleza del Otoño-Invierno 2026 recuperan elementos que parecían pertenecer al pasado y los convierten en propuestas actuales. La raya lateral, los flecos, el brillo y los accesorios conviven con cabello natural, cejas discretas y maquillajes intensos para construir una temporada donde la personalidad pesa más que la perfección.