Mariana Ochoa confirma que regresó con su novio: "llegó con rosas y le pidió volver"

Mariana Ochoa sorprendió al revelar que está nuevamente enamorada. Después de ganar La Casa de los Famosos México 2026, la cantante contó que su novio regresó a buscarla con un ramo de rosas rojas para pedirle una segunda oportunidad, pese a que meses atrás él había terminado la relación por su decisión de entrar al reality.

La exintegrante de OV7 compartió la noticia ante los medios de comunicación y no ocultó su felicidad por esta nueva etapa sentimental. “Ya tengo novio, es la noticia de hoy”, expresó sonriente al hablar de la reconciliación.

¿Cómo le pidió su novio regresar a Mariana Ochoa?

El reencuentro ocurrió el lunes, cuando la cantante volvió a casa después de su participación en el programa. Su prioridad era abrazar a sus hijos, a quienes extrañaba durante su estancia en el reality, pero la esperaba otra sorpresa.

Según relató, alguien tocó el timbre y, al abrir la puerta, encontró a su pareja con un ramo de rosas rojas. Él le preguntó si quería volver a ser su novia y ella aceptó de inmediato.

“¿Quieres volver a ser mi novia?”, recordó que le preguntó. Su respuesta fue sí: “Ni lo pensé”, contó entre risas.

La cantante explicó que sus hijos también recibieron con alegría su regreso a casa. Su hija corrió a recibirla y le expresó la emoción que sentía por la victoria de su mamá, quien se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana recordó que, después de abrazarse y darse muestras de cariño, se acostaron a ver una película. Además, aseguró que sus hijos quieren mucho a su pareja y que están felices con la reconciliación.

¿Por qué terminó el novio de Mariana Ochoa con ella?

La historia de amor tuvo una pausa antes de que la cantante ingresara al programa. Mariana Ochoa reconoció que su novio terminó la relación cuando ella le comunicó que participaría en La Casa de los Famosos, un formato que mantiene a sus habitantes bajo la atención de las cámaras durante las 24 horas.

Al ser cuestionada sobre si la ruptura se debió a que su pareja no apoyaba su decisión de entrar al reality, la artista confirmó que fue una situación complicada para ambos.

“Él es muy privado y yo soy muy pública”, explicó, al señalar la diferencia entre sus respectivas formas de vivir la exposición mediática.

Sin embargo, después de su triunfo, la pareja volvió a encontrarse y él decidió pedirle que retomaran su relación. La cantante aceptó la propuesta sin dudarlo, aunque no compartió más detalles sobre cómo resolvieron las diferencias que los llevaron a separarse.