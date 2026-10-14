Netflix revela el tráiler de "Las Crónicas de Narnia: El sobrino del brujo" y desata críticas: “Parece una película de Marvel”

La magia de Narnia regresará a la pantalla grande con una nueva adaptación de Netflix, pero el primer adelanto ya provocó un debate entre los seguidores de la saga. La combinación de efectos visuales, música y una propuesta estética diferente generó comparaciones con las producciones de Marvel, mientras algunos espectadores cuestionaron si la película conservará la esencia de los libros de C. S. Lewis.

El proyecto, titulado Las Crónicas de Narnia: El sobrino del brujo, marcará el inicio de una nueva adaptación cinematográfica del universo fantástico. Aunque el tráiler muestra una apuesta visual ambiciosa, las reacciones en redes sociales reflejan dudas sobre el tono elegido para llevar esta historia a una nueva generación.

¿Por qué comparan Narnia con las películas de Marvel?

Entre los comentarios que circulan tras la publicación del adelanto, algunos usuarios señalaron que la propuesta recuerda más a películas como Guardianes de la Galaxia y Ant-Man que al mundo fantástico que conocieron a través de las novelas y las primeras adaptaciones cinematográficas.

Las críticas se concentraron especialmente en la música rock y en unos efectos visuales que algunos espectadores consideraron excesivos. Para estos seguidores, las imágenes tendrían que destacar la belleza y el misterio de los mundos imaginados por C. S. Lewis, en lugar de recurrir a una estética que perciben como demasiado recargada.

Otros internautas reconocieron que el tráiler luce atractivo y visualmente elaborado, pero expresaron reservas sobre su fidelidad al material original. También surgieron dudas entre quienes no tenían claro si la cinta funcionará como una precuela de las películas anteriores o como una nueva versión de la historia.

¿De qué trata El sobrino del brujo?

A diferencia de las tres películas de Disney, que comenzaron con El león, la bruja y el armario, Netflix eligió iniciar su adaptación con El sobrino del brujo, la novela que ocupa el sexto lugar en el orden de publicación de la saga, pero que relata acontecimientos anteriores a los demás libros.

La historia sigue a Polly y Digory, dos niños que descubren la posibilidad de viajar entre distintos mundos gracias a unos anillos mágicos relacionados con el tío Andrew. Durante sus aventuras, ambos provocan accidentalmente la llegada de Jadis, quien más adelante será conocida como la Bruja Blanca.

El relato también presenta uno de los acontecimientos fundamentales del universo de Narnia: la creación de este mundo por parte de Aslan. Además, explica algunos de los elementos que conectan con El león, la bruja y el armario, incluida la historia detrás del famoso armario que permite acceder a la tierra encantada.

Greta Gerwig dirige una nueva versión de Narnia

La película estará a cargo de Greta Gerwig, cineasta reconocida por trabajos como Lady Bird y Barbie. Su participación ha elevado las expectativas sobre esta adaptación, que busca presentar el universo literario a través de una nueva propuesta cinematográfica.

El elenco incluye a Daniel Craig como el tío Andrew, Emma Mackey en el papel de Jadis y los jóvenes intérpretes Beatrice Campbell y David McKenna como Polly y Digory, respectivamente. Por su parte, Meryl Streep prestará su voz a Aslan, uno de los personajes centrales de la saga.

La producción representa una nueva oportunidad para explorar los orígenes del mundo creado por C. S. Lewis, con personajes y acontecimientos distintos a los que protagonizaron las películas estrenadas por Disney entre 2005 y 2010.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Narnia?

Netflix programó el estreno de Las Crónicas de Narnia: El sobrino del brujo en cines para el 12 de febrero de 2027, con funciones que incluyen el formato IMAX. Posteriormente, la película llegará a la plataforma de streaming el 2 de abril de 2027.

La estrategia contempla una exhibición cinematográfica de 45 días antes de su incorporación al catálogo digital, una apuesta importante para Netflix por la amplitud de su lanzamiento en salas.

Mientras se acerca la fecha de estreno, el primer tráiler ya abrió la discusión entre quienes esperan una adaptación renovada y quienes desean una representación más cercana a los libros. La recepción inicial muestra que la película tendrá el reto de conquistar tanto a los nuevos espectadores como a los seguidores que consideran Narnia una de las grandes historias de fantasía de la literatura.