Ramón Ayala habría sufrido una fractura de hombro: ¿qué se sabe de su estado de salud?

La salud de Ramón Ayala vuelve a generar preocupación luego de que se difundiera información sobre una presunta hospitalización de emergencia. De acuerdo con un reporte de la creadora de contenido Chamonic, el legendario músico habría sufrido una caída que le ocasionó una fractura de hombro y actualmente permanecería bajo observación médica.

La información comenzó a circular en redes sociales este miércoles 14 de octubre de 2026. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de la familia del llamado Rey del Acordeón ni de su equipo de representantes, por lo que los detalles sobre su estado de salud siguen sin verificarse.

¿Qué le pasó a Ramón Ayala?

La periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, compartió que recibió información sobre el supuesto ingreso hospitalario del intérprete de Tragos amargos. Según su publicación, el artista se habría caído y sufrido una lesión en el hombro.

En el mensaje difundido, la creadora de contenido aseguró que Ramón Ayala estaría estable y bajo observación médica. No obstante, no proporcionó el nombre del hospital donde presuntamente se encuentra ni la fecha exacta en que habría ocurrido el accidente.

Por ahora, tampoco se ha dado a conocer si el músico requiere una intervención quirúrgica o cuál sería el tratamiento indicado para la supuesta fractura. Estos detalles permanecen pendientes de información oficial.

Los problemas de movilidad que ha enfrentado el cantante

El reporte surge después de que Ramón Ayala, de 80 años, apareciera en silla de ruedas durante su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México. Su condición física ya había despertado inquietud entre sus seguidores, quienes han observado las dificultades que enfrenta para desplazarse.

En ocasiones anteriores, el acordeonista ha hablado sobre sus problemas de movilidad en las piernas y las caídas relacionadas con la debilidad motriz. Estas dificultades lo han llevado a recurrir a una silla de ruedas para trasladarse o permanecer en el escenario durante algunas presentaciones.

Aunque estos antecedentes han aumentado la preocupación ante la nueva versión, no permiten confirmar por sí mismos que haya sufrido una fractura o que se encuentre hospitalizado actualmente.

Ramón Ayala estuvo hospitalizado por neumonía en septiembre

La presunta caída también revive la preocupación por un episodio de salud que el músico compartió semanas atrás. El 18 de septiembre de 2026, Ayala reveló que había permanecido hospitalizado durante varios días debido a un cuadro de neumonía.

En aquella ocasión, el intérprete manifestó su deseo de recuperarse para continuar con sus compromisos profesionales y reconoció las dificultades que atravesaba por su condición física.

Sus declaraciones generaron muestras de apoyo de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su estado de salud durante esta etapa de su carrera.

¿Cuál es el estado de salud de Ramón Ayala?

Hasta este miércoles 14 de octubre, la supuesta fractura de hombro y la nueva hospitalización continúan sin confirmación oficial. La información disponible procede del reporte difundido por Chamonic, sin que se hayan publicado detalles médicos que permitan conocer con certeza la situación del cantante.

Por ello, será necesario esperar un comunicado de sus familiares o representantes para conocer si efectivamente sufrió una caída, cuál es su condición actual y qué medidas médicas requiere.

Mientras tanto, los seguidores de Ramón Ayala permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de una de las figuras más reconocidas de la música norteña.