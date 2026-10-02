Yahir sale de La Casa de los Famosos México en sexto lugar y fans acusan de fraude

La recta final de La Casa de los Famosos México perdió a uno de sus participantes más comentados con la salida de Yahir, quien terminó en el sexto lugar de la competencia. El resultado sorprendió a parte de la audiencia, que esperaba verlo avanzar hasta las últimas etapas del reality.

El cantante y exintegrante de La Academia quedó fuera del programa después de disputar el sexto puesto con Karina Torres. Durante ese momento de incertidumbre, ambos participantes contaban con respaldo de sus compañeros y seguidores, por lo que el desenlace generó expectativa entre quienes seguían la transmisión.

Finalmente, Karina Torres regresó a la casa para continuar con la competencia, mientras que Othón Parra, conocido dentro del programa por asumir un papel paternal con algunos habitantes, recibió un mensaje de despedida por parte de la Jefa.

wey el aldo nos representa JAJAJAJA reclamandole a rosa maria porque salio yahir😭😭 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/KawptSawrk — sofia (@augusttlover) October 2, 2026

La eliminación de Yahir provocó una ola de reacciones en redes sociales, principalmente de usuarios que manifestaron su desacuerdo con el resultado. Algunos seguidores cuestionaron el proceso de eliminación y señalaron directamente a la producción de Televisa.

Entre los comentarios publicados después de la salida aparecieron mensajes como “Yahir, regrésate a TV Azteca”, además de expresiones de molestia de espectadores que consideraban que el cantante tenía posibilidades de llegar más lejos dentro de la competencia.

Reacción de Memo por la salida de Yahir como sexto finalista 😭



Gracias Yahir por todo esos buenos momentos que nos dejaste junto con Memo#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3SKsV9aYXa — cecy✮ (@cecibourne) October 2, 2026

Otros usuarios aseguraron que la eliminación representaba una supuesta falta de correspondencia entre los votos de la audiencia y los resultados anunciados en el programa. Estas opiniones forman parte de las reacciones de los espectadores en redes sociales y no constituyen una comprobación de que haya existido alguna irregularidad.

También hubo mensajes de apoyo para Yahir, en los que sus seguidores destacaron su trayectoria y aseguraron que su salida de LCDLFM no impediría que continuara con sus proyectos musicales, giras y conciertos.

La eliminación también generó críticas hacia el propio reality, con espectadores que expresaron decepción por el resultado y cuestionaron la manera en que se desarrolla la competencia. Incluso algunos comentarios hicieron referencia al notario público Gustavo Fernández Suari, cuestionando su participación en el proceso.

Con su salida, Yahir se convirtió en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México, mientras el resto de los habitantes continúa su camino hacia la final de esta temporada.