La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la séptima semana?

En la segunda temporada de ‘La Granja VIP', la séptima semana de competencia ha alcanzado su punto máximo de tensión tras la celebración de la séptima Asamblea de Nominación, celebrada este miércoles 21 de octubre de 2026. Durante esta noche la gala dejó expuestas las fracturas entre los participantes.

Para la realización de esta Asamblea, los integrantes fueron divididos en 4 grupos y se pusieron de acuerdo para emitir un voto que se mantuvo en secreto hasta el final de las nominaciones. El cruce de los nominados llegó a un alto punto de tensión principalmente por los roces y las estrategias de los equipos por mantener su permanencia

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Manelyk es la segunda nominada en la semana 7

¿Quiénes son los nominados de la semana de ‘La Granja VIP’?

Tras el recuento de los votos, la entrega de legados y las decisiones tomadas en el foro, se revelaron los nombres de los cinco participantes nominados en la placa de la séptima semana del reality show; estos son:

Fernando Lozada: Ingresó directamente a la lista de nominados debido al "Legado de Pimpinela", quien tras abandonar el reality decidió otorgarle este pase directo.

Manelyk González: Quedó nominada al perder el Duelo de Nominación frente a Azalia Ojeda.

Rafael Mercadante: Fue el integrante que acumuló la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros durante la Asamblea de Nominación.

Azalia Ojeda ("La Negra"): Terminó confirmada en la placa por decisión del capataz de la semana, Julio Camejo, quien rompió el empate que mantenía con el "Mono" Osuna.

Mario "Mono" Osuna: Nominado tras la confrontación y votación dividida recibida por parte de integrantes de diversos equipos.

La jornada estuvo cargada de fuertes confrontaciones directas durante las votaciones cara a cara. Destacaron las recriminaciones hacia Rafael Mercadante por diferencias en el tono de convivencia con sus compañeras, así como los cruces de palabras entre Azalia y diversos concursantes; con esto la placa quedó definida para las eliminaciones.

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