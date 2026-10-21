La Granja VIP: Revelan la cifra que tendría que pagar Mónica Escobedo por ser expulsada del reality

El domingo pasado, Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La Granja VIP’, luego de agredir de forma física a Niurka Marcos, tema que causó mucha polémica en las redes sociales y los granjeros que se quedaron en la competencia.

Tras varios días de su salida, ahora ha sido revelada la cantidad de multa que va a tener que pagar por su inesperada salida del polémico reality, donde ya había tenido algunos problemas con varios compañeros.

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¿Cuánto tendrá que pagar de multa Mónica Escobedo por ser expulsada ‘La Granja VIP’?

En medio de la polémica que ocasionó su salida del reality, el periodista, Gabriel Cuevas, reveló la cantidad de dinero que tendría que pagar Mónica Escobedo como multa por romper las reglas de ‘La Granja VIP’.

La multa responde a un contrato que firmó la comediante, donde se contempla una cláusula, tiene una multa en caso de que exista una agresión en contra de otro de los participantes, la cual podría llegar al millón de pesos o no recibir el dinero acordado por las semanas en el reality.

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"Hay una cláusula importante. Mónica firmó un contrato en el que una cláusula dice que en el momento que tú agredes a una persona, serás multado y parte de esa multa equivale a un millón de pesos o no recibir ni un solo pago por las semanas acumuladas"

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