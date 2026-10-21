Meta enfrenta demanda colectiva en Australia por presuntos daños a los niños

Meta y sus redes sociales, Facebook e Instagram, enfrentan una demanda colectiva en Australia por acusaciones de que ciertas características de diseño adictivas están causando daño a niños y adolescentes.

La acción legal, presentada ante el Tribunal Federal en nombre de ocho demandantes, busca una indemnización para los usuarios de Facebook e Instagram que estuvieron expuestos a contenido dañino o desarrollaron una adicción a las redes sociales, indicaron el bufete Minter Ellison y la organización Litigation Lending en un comunicado.

La corte emitió el lunes una orden de confidencialidad que impide la publicación de los detalles de la demanda y la identidad de los demandantes, según los documentos judiciales.

"Estamos al tanto de esta demanda y nos defenderemos enérgicamente", dijo un portavoz de Meta en un comunicado.

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Litigation Lending Services afirmó que estaba financiando la acción colectiva para las familias australianas que "no tendrían medios prácticos para presentar estas demandas contra un gigante tecnológico global".

"Este proceso plantea cuestiones importantes sobre el diseño y el funcionamiento de las plataformas de redes sociales y su impacto en los niños y adolescentes de Australia", añadió en un comunicado William Nolan, socio de Minter Ellison.

En agosto, Meta acordó pagar hasta 17,700 millones de dólares en Estados Unidos para resolver varias demandas en las que se le acusaba de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para enganchar a los usuarios jóvenes.