‘La Granja VIP’: Manelyk es la segunda nominada en la semana 7.

La séptima semana de competencia en ‘La Granja VIP’ sumó un nuevo momento de tensión con la confirmación de Manelyk González como la segunda nominada de la jornada. La influencer mexicana pasó a integrar la zona de riesgo tras caer derrotada frente a Azalia Ojeda en la prueba de eliminación de esta etapa.

Con la derrota ante Azalia Ojeda, la permanencia de la influencer dentro de la segunda temporada del show se pone en riesgo. Teniendo solo la posibilidad de salvarse mediante la votación del público que tendrá lugar durante el domingo 25 de octubre de 2026; además de la dinámica de los próximos días.

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Manelyk se suma a la tabla de nominación en la semana 7

El duelo decisivo enfrentó a Manelyk directamente contra Azalia Ojeda. Tras un enfrentamiento donde la victoria quedó en manos de Ojeda, esta última logró salvarse de la nominación y asegurar una semana más dentro del recinto, mientras que González quedó oficialmente colocada en la Tabla de Nominación.

Con este resultado, se une a la lista de participantes en riesgo de abandonar la competencia conforme avance la semana 7. Previo a esta prueba de nominación, Manelyk ya había estado en el foco del programa al asumir el rol de Peona, una función que implica cumplir con tareas específicas del día a día en el campo.

A diferencia de otros concursantes que ven dicha asignación como un castigo, la participante externó su postura durante una dinámica con Adal Ramones, asegurando que estar activa en los retos, asumir roles asignados y enfrentar nominaciones forman parte de la estrategia indispensable para jugar dentro del reality.

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