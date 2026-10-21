La Granja VIP 2026: ¿Quiénes serán los nominados hoy 21 de octubre?

Cada día que pasa dentro de La Granja VIP, la convivencia se vuelve más complicada entre los llamados granjeros, pues cada uno de los equipos tiene su estrategia, aunque también hay planes personales para llegar a la recta final.

Este miércoles 21 de octubre, se va a vivir uno de los momentos de mayor tensión, pues vamos a ser testigos de la séptima Asamblea de Nominación, donde las rivalidades y las estrategias quedan evidenciadas en un cara a cara directo.

Noticia Destacada La Granja VIP: Revelan la cifra que tendría que pagar Mónica Escobedo por ser expulsada del reality

¿Quiénes van a ser los nominados de la semana en La Granja VIP?

El primer nominado de la semana, fue Fernando Lozada, quien subió a la placa de nominación por ser el legado de Pimpinela Escarlata, quien fue el sexto eliminado de la segunda temporada de La Granja VIP.

La segunda nominada se definió entre Manelyk y Azalia, quienes estuvieron en el Duelo de Nominación, donde la Manelyk González quedó en la placa de nominación, por lo que ahora tendrá que buscar la forma de salir y poder salvarse.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Manelyk es la segunda nominada en la semana 7

Sin embargo, esta noche vamos a conocer al resto de los nominados, luego de la Asamblea de Nominación, donde todos se van a decir sus verdades en un cara a cara.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

La emisión de este miércoles 21 de octubre, va a comenzar en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por medio de la plataforma de Disney +.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal