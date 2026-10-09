La Granja VIP: Mónica Escobedo y Rafael Mercadante son los traicionados de la semana

Las cosas están muy tensas dentro de ‘La Granja VIP’, pues ninguno de los participantes quiere ser el próximo eliminado, por lo que las traiciones y las estrategias están siendo muy importantes.

¿Quiénes fueron los traicionados de la semana?

Está noche, Ivonne Montero tuvo el poder de salvar a uno de sus compañeros, pero traicionar a otro para ponerlo en riesgo de quedar eliminado el próximo domingo

Noticia Destacada ¡Secreto revelado! Pimpinela Escarlata cuenta en La Granja VIP como conquistó a un luchador

La actriz tomó la decisión de salvar a Natalia Alcocer, mientras que el poder de traicionar lo usó para regresar a la placa de nominados a Mónica, quien un día antes había sido salvada por Mono Osuna.

Aunque para sorpresa de muchos, Azalia cayó en una de las tentaciones de la producción, por lo que compró el poder de una segunda traición, la cual no fue directa, pues el pajarito del reality, sacón un papel que determinó que todo iba a ser en cadena, aunque al final Azalia decidió entre los dos granjeros que estaba de pie, por lo que Rafa Mercadante fue el segundo traicionado.

¿Quiénes son los nominados de la semana?

Finalmente, la placa de nominados quedó conformada por Julio Camejo, Pimpinela Escarlata, Kevyn Contreras, Pascal Nadaud y Rafael Mercadante, quienes podrían convertirse en el quinto eliminado de ‘La Granja VIP’.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal