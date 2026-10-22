Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 22 de octubre?

Las emociones siguen dentro de las playas de Exatlón México, donde este jueves 22 de octubre, se va a vivir un intenso duelo para definir al ganador de la Villa 360, algo que puede definir el futuro de los atletas los próximos días.

Por su parte el Equipo Azul llega con una motivación extra, pues lograron ganar la primera Batalla por la Supervivencia, lo que se suma a otros triunfos importantes que han tenido, por lo que buscan seguir con esa racha.

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¿Quién gana el Duelo por la Villa 360?

Los enfrentamientos de este jueves, van a ser de los más intensos de la semana, aunque se van a tener algunas bajas por lesión, las cuales no han sido confirmadas, pero suenan nombres como Heliud Pulido y Zudikey Rodríguez.

Por ese motivo, las cosas se van a poner mucho más intensas de lo normal, aunque para conocer al vencedor de la Villa 360, ya que no existe un resultado oficial antes de la emisión de este jueves.

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¿En dónde y a qué hora ver el Duelo por la Villa 360?

Para poder seguir la transmisión en vivo de Exatlón México, la cita es este jueves 22 de octubre, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro, por la señal de Azteca UNO y por medio de la plataforma de Disney +.

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