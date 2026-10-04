‘Exatlón México’: ¿Quién fue el sexto eliminado de la competencia?

Este domingo 4 de octubre de 2026 culminó la sexta semana de competencia de la décima temporada de ‘Exatlón México’. Durante este día se enfrentaron cinco hombres en el duelo de Eliminación con la finalidad de elegir al participante que quedaría fuera de la competencia.

Los participantes que llegaron al duelo fueron: Pablo, Emilio, Pato, Fernando y Hugo; sin embargo, de estos cinco fue solo uno quién quedó fuera del resto de la competencia. Dejando como resultado la salida de un integrante del equipo rojo, dejando sorprendido a gran parte del público.

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¿Quién fue el eliminado de ‘Exatlón México’ este domingo 4 de octubre?

A diferencia de otras jornadas, el Duelo de Eliminación de este domingo 4 de octubre enfrentó a cinco atletas masculinos. Desde las primeras carreras del circuito, la presión afectó el desempeño del conjunto escarlata. Con la permanencia en juego, las medallas de salvación y los créditos de vidas jugaron un rol determinante para extender la contienda.

La batalla decisiva para evitar el despido terminó concentrándose en el enfrentamiento directo entre Pablo Franco y Hugo Espinoza. En el tramo final de los tiros de precisión, donde la concentración bajo cansancio extremo define el resultado, Pablo no logró encestar con la consistencia requerida.

¡Se termina el camino para Pablo! 💔🔥 Después de dejar hasta el último aliento en la pista, el atleta Rojo se convierte en el eliminado de #ExatlónMéxico. 🥺🏆 #DueloDeEliminacion Lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣ Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 5, 2026

La partida del exbeisbolista Pablo Franco, integrante del Equipo Rojo, se convirtió en una de las despedidas más emotivas y disputadas de la temporada. Tras seis semanas en las tierras caribeñas, la falta de efectividad en el tiro final le costó la permanencia dentro de la competencia.

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