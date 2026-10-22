Hacienda abre consulta pública para proteger la biodiversidad en México; estas son las fechas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió una consulta pública para recibir propuestas y observaciones sobre los criterios que permitirán identificar actividades económicas relacionadas con la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en México.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que el proceso permanecerá abierto del 21 de octubre al 4 de noviembre de 2026, mediante la Plataforma de Finanzas Sostenibles.

La propuesta forma parte del desarrollo de un nuevo objetivo de la Taxonomía Sostenible de México (TSM), instrumento que busca orientar recursos financieros hacia proyectos con impactos positivos en el medioambiente.

¿Qué propone Hacienda para proteger la biodiversidad?

La SHCP explicó que el proyecto busca establecer parámetros para clasificar actividades productivas que contribuyan a conservar los ecosistemas, restaurar zonas degradadas y fomentar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Además, contempla mecanismos para identificar los riesgos económicos y financieros relacionados con la pérdida de biodiversidad.

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Durante la elaboración de la propuesta inicial se identificaron 21 actividades económicas con potencial para contribuir a estos objetivos.

Sin embargo, en la etapa actual se prevé ampliar la clasificación a aproximadamente 30 actividades, con criterios técnicos que permitan evaluar sus beneficios ambientales y evitar daños significativos a los ecosistemas.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el acompañamiento técnico de organismos especializados.

¿Cómo participar en la consulta pública de Hacienda?

La dependencia invitó a ciudadanos, instituciones, organizaciones y representantes de distintos sectores a revisar la propuesta y enviar sus comentarios antes del 4 de noviembre.

Las personas interesadas deberán ingresar a la Plataforma de Finanzas Sostenibles, donde podrán consultar el documento técnico, una nota informativa y una infografía sobre el proyecto.

📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda pone a consulta pública la propuesta del objetivo de biodiversidad de la Taxonomía Sostenible de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pone a disposición del público la propuesta del objetivo de “Conservación, restauración y uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus ecosistemas” de la Taxonomía Sostenible de México (TSM), para consulta y recepción de comentarios del 21 de octubre al 4 de noviembre, a través de la Plataforma de Finanzas Sostenibles. https://t.co/yQyAaLelYM 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 22, 2026

En el mismo espacio estará disponible un formulario para presentar observaciones, además de una versión descargable.

Hacienda señaló que las aportaciones recibidas serán utilizadas para fortalecer la propuesta antes de concluir su revisión técnica, con el objetivo de establecer criterios que orienten inversiones hacia la conservación y restauración de la biodiversidad del país.

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