Exatlón México 2026: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas, hoy 10 de noviembre?

Las emociones dentro de las playas de Exatlón México, siguen este martes 10 de noviembre de 2026, donde los atletas de los dos equipos van a enfrentarse en una intensa batalla para definir al ganador del Duelo de los Enigmas, el cual les abre la puerta a tener una jugosa recompensa extra.

Los Rojos llegan en un gran momento, pues desde la semana pasada han logrado acumular triunfos importantes, ahora lograron conservar la Villa 360, mientras que los Azules volvieron a sufrir la eliminación de uno de integrantes.

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¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

La noche de este martes, se va a disputar el Duelo de los Enigmas para poder definir al equipo que va a tener la oportunidad de elegir entre varios premios, pero hasta el momento no existe un preferido para ser el ganador.

El último Duelo de los Enigmas fue para el equipo Azul, aunque en los últimos enfrentamientos no han logrado volver al camino de la victoria, por lo que la batalla de esta noche es clave para ellos, pues tiene una necesidad de volver a ganar con urgencia.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles de la competencia dentro de las playas de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, esto en punto de las 18:30 horas.

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