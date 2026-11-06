Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia, hoy 6 de noviembre?

Las emociones llegan a su punto más alto en los circuitos de Exatlón México, donde los atletas de los equipos Rojo y Azul, van a luchar por evitar el riesgo de salir de la competencia en la Batalla por la Supervivencia de este viernes 6 de noviembre de 2026.

El objetivo del día es poder evitar que uno de sus integrantes tenga que estar en el próximo Duelo de Eliminación, donde podría convertirse en el participante que deje las playas de Exatlón México, el domingo.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

A lo largo de la semana, el equipo Rojo ha logrado los mejores resultados, ya que ganaron la primera Supervivencia, también se quedaron con la Villa 360, por lo que llegan con cierta ventaja para evitar que una de sus mujeres pueda estar en riesgo de ir al Duelo de Eliminación.

Por su parte, el equipo Azul llega con la obligación de imponerse en el duelo de esta noche, de lo contrario van a tener un panorama bastante complicado, ya que más de sus integrantes van a estar en riesgo.

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La Batalla por la Supervivencia se va a disputar la noche de este viernes, donde los atletas de los dos equipos van a tratar de mostrar su mejor versión, aunque el panorama es incierto para todos.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

La transmisión del reality deportivo la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de streaming de Disney +, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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