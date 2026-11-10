No habrá prohibición total de celulares en preparatorias de Campeche; Seduc aclara cómo se regularán

Tras la protesta pacífica de estudiantes del EMSaD 18 de Chiná, perteneciente al Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), por la prohibición del uso de teléfonos celulares y los presuntos actos de autoritarismo del director del plantel, la Secretaría de Educación (Seduc) confirmó que ya hubo acercamientos con la Dirección General del subsistema y con los jóvenes para escucharlos y atender sus inconformidades.

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La directora general de Educación Media Superior y Superior de la Seduc, María Cristina Gómez Ojeda, aclaró que, de acuerdo con las disposiciones nacionales impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la restricción total de dispositivos móviles aplica únicamente a las escuelas de nivel Básico, mientras que en los niveles Medio Superior y Superior debe establecerse una regulación para su uso responsable y moderado.

Explicó que cada subsistema educativo tiene la facultad de establecer sus propios lineamientos y normas internas, siempre en concordancia con las disposiciones nacionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que llamó a privilegiar el diálogo con los estudiantes y explicarles los motivos de estas medidas, en lugar de imponer cambios que generen inconformidad.

María Cristina Gómez Ojeda aclaró que la prohibición total de teléfonos solo aplica en educación básica. / Alejandro Balan

Reconoció que cualquier modificación en las dinámicas escolares puede provocar resistencia entre los jóvenes, especialmente cuando se trata de dispositivos que forman parte de su vida cotidiana. No obstante, defendió que la regulación busca mejorar la convivencia entre compañeros, fortalecer la comunicación personal y favorecer la atención durante las clases.

Sobre el conflicto en el EMSAD 18, reiteró que ya se estableció comunicación con la Dirección General del Cobacam y que, hasta donde tiene conocimiento, también se dialogó directamente con los estudiantes. Incluso, señaló que el subsistema continuará trabajando para atender la situación.

Gómez Ojeda consideró necesario que directivos y docentes acompañen estas medidas con explicaciones y actividades alternativas durante los recesos, a fin de evitar que la regulación se convierta en motivo de confrontación.

POSTURA COBACAM

Por su parte, la Dirección General del Cobacam informó que, en atención a las quejas de la comunidad estudiantil sobre el uso responsable de dispositivos móviles y las condiciones del centro de cómputo, el Comité de Participación Escolar del programa 'La Escuela es Nuestra' acordó redireccionar parte de los recursos asignados al plantel para fortalecer este espacio.

El COBACAM anunció mejoras tecnológicas para el EMSAD 18 de Chiná tras la inconformidad estudiantil.

En ese sentido, anunció el mantenimiento de la red de Internet y la adquisición de equipos de cómputo y dispositivos 'No Break', con el propósito de mejorar las herramientas tecnológicas disponibles para los estudiantes y favorecer sus actividades académicas.

El Cobacam precisó que la estrategia para promover el uso responsable de teléfonos celulares continuará vigente, en concordancia con los lineamientos nacionales de la SEP, con el objetivo de que estos dispositivos sean utilizados principalmente con fines académicos y contribuyan a la concentración, el aprendizaje y la convivencia escolar.

JGH