Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 9 de noviembre?

Este lunes 9 de noviembre, arranca una nueva semana dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas del equipo Rojo y Azul van a dejar todo para seguir en la competencia y poder tener ciertas comodidades dentro de su estancia.

Los atletas de los dos equipos, van a jugar por los beneficios y comodidades de la Villa 360, mientras que también va a enfrentar el Juego por la Ventaja, por lo que las emociones van a estar al límite en Exatlón México.

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Esta noche, se va a disputar el duelo por la Villa 360, por lo que por ahora no existe un ganador oficial, todos los atletas quieren ganar para poder tener mejores condiciones de descanso, las cuales son una ventaja para enfrentar los retos de la semana.

También se va a disputar el Juego de la Ventaja, el cual les brinda algunos beneficios que pueden usar en los duelos que van a enfrentar en la semana, los cuales pueden ser claves para ganarlos.

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Los azules tiene que reponerse a la eliminación de Paulina Menchaca, quien fue la eliminada de la semana pasada, por lo que tiene que mostrar su mejor versión ante los Rojos, quienes vienen de una racha muy positiva de resultados.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de streaming de Disney +, la cita para los fans es en punto de las 18:30, tiempo del centro de México.

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