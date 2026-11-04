Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia, hoy 4 de noviembre?

Las emociones siguen dentro de las playas de Exatlón México 2026, donde los atletas del equipo Rojo y Azul van a luchar en la Batalla por la Supervivencia, la cual puede cambiar el rumbo de la competencia a lo largo de la semana.

Apenas el día de ayer, el equipo Azul logró volver al camino del triunfo al imponerse en el Duelo de los Enigmas, por lo que ahora se van a centrar en la prueba que va a definir su permanencia en el reality deportivo.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México 2026?

Hasta el momento, todavía no existe un ganador de la Batalla por la Supervivencia, ya que el enfrentamiento va a suceder en la emisión de esta noche. Sin embargo, algunos fans del programa y páginas especializadas en redes sociales, afirman que será el equipo Azul el vencedor de dicho enfrentamiento.

El equipo vencedor va a tener una ventaja importante en su lucha por la permanencia dentro de Exatlón México 2026, ya que sus integrantes van a tener menos riesgo de ir a un proceso de eliminación.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México 2026?

Cada detalle de la competencia dentro de Exatlón México 2026, la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, esto en punto de las 18:30 horas.

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