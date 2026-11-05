Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 5 de noviembre?

La semana 11 está siendo una de las más intensas dentro de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos quieren luchar por tener los privilegios de la Villa 360, mientras que buscan seguir unidos en la recta final del reality deportivo.

El equipo Rojo llega con un gran momento, pues apenas el lunes pasado lograron ganar la Villa 360, por lo que ahora van a buscar mantenerla a toda costa, pues tienen mejores condiciones de descanso para recuperarse, también ganaron el Duelo por la Supervivencia.

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Sin embargo, los Azules se quedaron con la victoria en el Duelo de los Enigmas, por lo que han tenido respiro en los resultados, tras el gran momento que viven en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo por la Villa 360 de Exatlón México?

Los Rojos van a hacer todo lo posible para seguir en la Villa 360 de Exatlón México, mientras que los Azules buscan a toda costa poder recuperar las comodidades y poder salir de la barraca.

El resultado de este fuerte enfrentamiento se va a conocer hasta la emisión de esta noche, cuando se haga la transmisión del reality deportivo.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por medio de la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 18:30, tiempo del centro de la CDMX.

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