Omar García Harfuch revela paradero del alcalde de Culiacán tras meses de ausencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, Sinaloa, permanece en esa ciudad y no se encuentra escondido, pese a los cuestionamientos sobre su paradero.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario federal aseguró que las autoridades conocen la ubicación del presidente municipal.

“Está ubicado en Culiacán; de hecho, no se ha ni siquiera escondido ni nada. Él es de las personas más visibles de los que se han señalado”, declaró García Harfuch.

¿Dónde está Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán?

El titular de la SSPC descartó que las autoridades desconozcan el paradero de Gámez Mendívil, quien permanece separado de sus funciones desde mayo de 2026.

Sus declaraciones ocurren en medio de los cuestionamientos sobre la ausencia del funcionario municipal, luego de que fuera señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Los señalamientos también involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza. Estas acusaciones no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.

¿Qué pasará con la licencia de Juan de Dios Gámez en Culiacán?

Gámez Mendívil solicitó licencia al cargo el pasado 1 de mayo, mientras que Ana Miriam Ramos Villarreal asumió la presidencia municipal provisional.

Sin embargo, la regidora Erika Sánchez Martínez solicitó al Cabildo declarar la ausencia definitiva del alcalde, al considerar que se cumplió el plazo de seis meses de separación.

Por su parte, las autoridades municipales sostienen que la licencia continúa vigente porque fue autorizada por el Cabildo sin una fecha específica de conclusión.

Hasta ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre el eventual regreso de Gámez Mendívil a la presidencia municipal ni sobre la designación de un sustituto permanente.

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