La Granja VIP: Así quedó la placa de nominados después de la Traición

La estrategia se volvió clave en La Granja VIP, donde las decisiones de algunos granjeros han dado un giro por completo al destino que podrían tener los nominados dentro del reality.

Julio Camejo tuvo la opción de sacar a cualquiera de sus compañeros, pero tomó la decisión de dejar a Ivonne Montero, Rafa Mercadante, Niurka, pero salvó a su gran amigo, Kevyn ‘Bicolor’.

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¿Quién fue el Traicionado de la semana en La Granja VIP?

Tras mucha tensión, Julio Camejo tomó la decisión de Traicionar a ‘Mono’ Osuna, pero nadie esperaba que Kunno fuera a usar su poder especial para salvar a su colega.

Sin embargo, no ayudó a la ‘Bebeshita’, quien también se encontraba en riesgo, pero que finalmente, subió a la placa de nominados, por lo que va a estar en riesgo de salir del reality el próximo domingo, esto sucedió por la doble traición.

Recordemos que, antes de la Traición de este viernes, los granjeros que estaban en riesgo de ser eliminados de La Granja VIP, eran: Niurka Marcos. Ivonne Montero, Rafael Mercadante y Kevyn “Bicolor” Contreras.

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El próximo domingo, uno de los nominados va a dejar el reality para siempre, siendo el décimo eliminado de La Granja VIP, donde cualquier cosa puede suceder de un momento a otro.

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