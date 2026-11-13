Hombre pierde la vida tras caer del segundo nivel de un inmueble en la colonia Ejido de Playa del Carmen

Una persona del sexo masculino perdió la vida la tarde de este viernes tras precipitarse desde el segundo piso de una cuartería ubicada en la Colonia Ejido. El hallazgo movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad luego del reporte emitido por vecinos de la zona.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas, sobre el cruce de la avenida 95 con la avenida Juárez. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los residentes escucharon un fuerte impacto en el pasillo y, al salir para verificar lo ocurrido, descubrieron a su vecino tendido en el suelo, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras la valoración médica, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales. Ante el deceso, la zona fue acordonada y se avisó a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

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Vecinos del inmueble señalaron que el fallecido, a quien conocían presuntamente como Rafael, había protagonizado incidentes previos en el lugar. Días atrás, los propios habitantes lo habían reportado ante las autoridades debido a que presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas, generando disturbios y problemas de convivencia dentro de la vivienda compartida.

Hasta el momento, las causas exactas que provocaron la caída desde el segundo nivel permanecen bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales. Asimismo, se realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de sus familiares, a fin de que puedan reclamar el cuerpo y realizar los trámites funerarios pertinentes.