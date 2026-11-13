La Granja VIP: Natalia Alcocer y Pablo Montero presumen su relación en con bello reencuentro

Después de la salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP, mucho se ha comentado sobre la relación que vivió dentro del reality con Pablo Montero, aunque él fue eliminado antes, muchos usuarios se cuestionaban si iban a seguir con su romance fuera del polémico reality.

Después de muchos días de espera, por medio de una llamada telefónica, los dos famosos confirmaron su relación en el programa de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’, donde confirmaron que siguen juntos y que son novios de forma oficial.

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Pablo Montero y Natalia Alcocer presumen su romance

En esa llamada, Natalia aseguró que Pablo es su novio y el cantante aseguró que está enamorado de la creadora de contenido, ambos afirmaron que su romance ha logrado salir del reality y seguir con fuerza.

Es que en el programa de la periodista, estaba entrevistando a Natalia y de pronto le reveló que Pablo se encontraba en la llamada, por lo que Natalia no ocultó su emoción

“Sí, sí estoy enamorada... Ese es mi novio”.

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A lo que Pablo aseguró: “Estoy enamorado desde que le dije que si quería ser mi novia”

Y aunque no han tenido oportunidad de reencontrarse, mencionó Natalia:

“No lo he visto, pero ya estamos en comunicación. La verdad estoy muy contenta”

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