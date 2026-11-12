‘La Granja VIP’: ¿Quién ganó la salvación este 12 de noviembre?

Este jueves 12 de noviembre de 2026, ‘La Granja VIP’ se llenó de tensión, esto debido a que tuvo lugar el juego de la salvación de la semana 10. Durante esta dinámica los participantes se enfrentan cara a cara con la finalidad de salir de la tabla de nominados y mantenerse una semana más en el show.

La prueba física y mental exigió el máximo rendimiento de los participantes en riesgo, quienes buscaban desesperadamente evitar la eliminación dominical. Sin embargo, el desempeño y la concentración de Julio Camejo marcaron la diferencia, permitiéndole imponerse sobre sus compañeros.

Más allá de asegurar su lugar en el reality show, esta victoria le otorga al actor una ventaja estratégica fundamental: el poder de "La Traición". Este beneficio le permitirá alterar directamente el rumbo del juego al tener la facultad de modificar la placa actual de nominados.

La expectativa entre los seguidores del programa se centra ahora en la gala de mañana viernes, cuando Julio Camejo deberá hacer válido su privilegio. Su decisión no solo pondrá a prueba las alianzas construidas hasta el momento dentro de la granja, sino que definirá a los participantes que finalmente se enfrentarán al voto del público este domingo.

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