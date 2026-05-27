Evelyn Guijarro rompe el silencio sobre su ruptura con Mati Álvarez de Exatlón México

Hace varios días, el reality de Exatlón México llegó a su final tras una intensa temporada, dejando por parte de las mujeres a Mati Álvarez como la máxima ganadora. Aunque todo parece indicar que en temas del corazón, la atleta no ha tenido la misma fortuna que en los circuitos del programa.

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro tenían una relación sentimental, situación que dejaban ver en sus redes sociales, donde publicaban sus aventuras juntas. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro, pues su romance llegó a su final, esto lo confirmó la leyenda del equipo azul.

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Evelyn Guijarro rompe el silencio sobre su separación de Mati Álvarez

Ellas nunca confirmaron de forma oficial su relación, aunque muchas personas cercanas a ellas sabían que algo estaba pasando, pero las cosas se comenzaron a romper, tras los rumores de una presunta infidelidad por parte de Mati Álvarez con su compañera de equipo, Paulette Gallardo.

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Evelyn Guijarro rompió el silencio y por primera ocasión, reveló que ella tomó la decisión de poner fin a su relación.

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“Yo la terminé, literal por cosas obvias que todo mundo sabíamos allá adentro, ¿qué más les puedo decir?, saquen sus conclusiones”

El periodista Gabriel Cuevas, decidió preguntarle si la leyenda del equipo rojo le había sido infiel con Paulette Gallardo, ante el cuestionamiento, Evelyn Guijarro fue tajante con su respuesta.

“Pregúntenle a ella, yo solo puedo hablar sobre mí. Yo estoy muy bien, disfrutando de la vida”

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