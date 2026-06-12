The Love Hypothesis: revelan primeras imágenes de Olive y Adam antes del estreno en Prime Video

La adaptación cinematográfica de The Love Hypothesis ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de la novela de Ali Hazelwood. A pocos meses de su estreno, fueron publicadas las primeras imágenes oficiales de la película, incluyendo uno de los momentos más esperados por los lectores: el primer beso entre Olive Smith y Adam Carlsen.

La producción, protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, llevará a la pantalla la historia de una estudiante de doctorado que inicia una falsa relación con uno de los profesores más temidos de Stanford. Lo que comienza como una estrategia para convencer a su mejor amiga termina transformándose en una historia romántica que conquistó a millones de lectores en todo el mundo.

Durante una entrevista, Tom Bateman destacó la conexión que logró desarrollar con Lili Reinhart durante el rodaje. El actor aseguró que la buena relación entre ambos ayudó a construir una química natural y auténtica para representar la evolución sentimental de Adam y Olive.

Por su parte, Lili Reinhart reconoció que trabajar junto a Bateman fue una de las mejores experiencias del proyecto. La actriz explicó que, fuera de cámaras, su compañero es completamente diferente al reservado y serio Adam Carlsen, algo que hizo más interesante el proceso de construcción del personaje.

Uno de los aspectos que más emocionan a los seguidores de la novela es la recreación del famoso primer beso, una escena que además aparece en la portada original del libro. Reinhart reveló que existía una gran presión por hacer justicia a ese momento tan importante para los lectores, por lo que fue grabado desde distintos ángulos hasta encontrar la versión ideal.

Bateman también destacó que la relación entre Olive y Adam se caracteriza por ser inesperada, divertida y caótica, elementos que, según el actor, ayudan a que la historia resulte cercana y creíble para el público.

La propia Ali Hazelwood se mostró satisfecha con el resultado de la adaptación. La escritora aseguró que los protagonistas lograron capturar tanto la personalidad divertida de los personajes como sus momentos más vulnerables, algo que considera fundamental para conectar con los fanáticos de la novela.

Además de la historia principal, la autora señaló que otro de los puntos fuertes de la película será la relación de amistad entre Olive, Anh y Malcolm, personajes que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la trama y que también estarán presentes en la adaptación.

Hazelwood adelantó que una de sus escenas favoritas es una secuencia inédita creada especialmente para la película: una fiesta universitaria a la que Olive invita a Adam, momento que no aparece en la novela original y que promete sorprender a los espectadores.

La película The Love Hypothesis llegará a Prime Video el próximo 23 de septiembre de 2026, con la misión de trasladar a la pantalla uno de los romances contemporáneos más populares de los últimos años.