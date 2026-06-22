"House of the dragon" temporada 3: calendario completo de capítulos y fecha del final

La espera terminó para los seguidores de La Casa del Dragón. La exitosa producción de HBO estrenó este domingo su tercera temporada y, junto con el lanzamiento del primer capítulo, la plataforma dio a conocer las fechas de estreno del resto de los episodios que continuarán la historia de la poderosa familia Targaryen.

La nueva temporada estará integrada por ocho episodios, manteniendo el formato que utilizó la serie en su entrega anterior. La producción basada en la novela Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, acompañará a los espectadores durante varias semanas con estrenos programados hasta agosto.

Calendario completo de La Casa del Dragón temporada 3

Tras el estreno del primer episodio el pasado 21 de junio, HBO confirmó una programación semanal sin pausas para el resto de la temporada.

Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

¿Cuándo terminará la temporada 3?

El cierre de esta nueva etapa de la serie llegará el 9 de agosto, fecha en la que se estrenará el octavo episodio y concluirá una de las producciones más exitosas del universo de Westeros.

HBO mantendrá su estrategia de lanzamientos semanales tanto en televisión como en HBO Max, permitiendo que la conversación alrededor de la serie se extienda durante todo el verano.

La guerra Targaryen continúa

La tercera temporada retomó los acontecimientos de la llamada Danza de los Dragones, el conflicto que enfrenta a los seguidores de Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen por el control del Trono de Hierro.

Ambientada cerca de dos siglos antes de los sucesos de Juego de Tronos, la producción sigue explorando las intrigas políticas, los enfrentamientos militares y las disputas familiares que marcaron el destino de la dinastía Targaryen.

El elenco principal regresó para la nueva temporada

Entre los actores que volvieron para esta entrega destacan Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney y Steve Toussaint, entre otros integrantes del reparto.

La serie continúa bajo la dirección creativa de Ryan Condal y con la participación del escritor George R. R. Martin, responsable del universo literario que dio origen a la franquicia.