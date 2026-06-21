Familia de Oliver Tree confirma la realización de la última voluntad del cantante

La familia del cantante estadounidense Oliver Tree confirmó públicamente que cumplirá de manera estricta su última voluntad. Tras una semana de silencio tras su trágico fallecimiento el pasado 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, su cuenta oficial de Instagram fue reactivada para compartir un mensaje de agradecimiento y despedida.

Fue por medio de la cuenta oficial de Instagram del artista que sus familiares compartieron un mensaje de suma importancia en donde se habló sobre el último deseo del cantante; mismo que generó gran interés y revuelo en redes sociales al señalarse que el dinero del artista no estaría destinado para sus seres queridos.

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¿Qué dijo la familia de Oliver Tree sobre la última voluntad del cantante?

La familia del artista confirmó que se realizará la última voluntad de Oliver, la confirmación llegó acompañada del anuncio de que los restos del músico de 32 años ya fueron repatriados a California, Estados Unidos, para su descanso. En el comunicado, sus seres queridos aseguraron que se encargarán de que el deseo del artista se haga realidad.

"Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan difundirse en el mundo", expresaron de manera emotiva, validando la decisión legal que el cantante dejó estipulada. Y es que; el último deseo del artista era que su dinero debía regresara directamente a la comunidad artística.

Con la finalidad de canalizar estos recursos, el testamento dicta la puesta en marcha de su propia organización benéfica, nombrada oficialmente como Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Geniuses. Esta fundación se dedicará por completo a financiar y apoyar a creadores y artistas emergentes.

Junto con esto, los familiares agradecieron los diversos mensajes de cariño y apoyo que enviaron los fanáticos al confirmarse la noticia del deceso del músico. “Los quiero mucho a todos, Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus seguidores, amigos y familia. La paz sea con Oliver”, se puede leer en el comunicado.

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