Trabajadores del aeropuerto de Cancún esperan transporte entre basura, lixiviados y malos olores

Trabajadores de la empresa Lyrba, encargada de la limpieza de las terminales del aeropuerto, deben esperar el transporte de personal o regresar al centro de la ciudad en medio de los contenedores de basura ubicados en la zona de bodegas de la zona 2.

Comentaron que dicha situación la padecen desde hace tiempo. Además, señalaron la mala ubicación de los depósitos, donde se acumulan decenas de bolsas con desechos que escurren lixiviados, generan malos olores, ensucian el calzado y hasta provocan caídas.

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“Es una grosería que nos tengan bajando aquí para trabajar y nos recojan para irnos... Como si fuera un recordatorio de lo que hacemos”, mencionó la trabajadora Fernanda.

Otros empleados comentaron que la situación es desalentadora, ya que parece no haber consideración hacia quienes laboran en el lugar. .

“No nos dan un calzado adecuado. Usamos nuestros propios zapatos y ya me he accidentado porque estos contenedores son pesados y me lastiman el pie. Desafortunadamente, así son las cosas, porque traemos los residuos aquí y luego entre nosotros nos perjudicamos, pero no nos dan más opciones ni la mínima consideración”, expresó Abimael.

Más de 10 depósitos de residuos permanecen en la zona de bodegas de la Terminal 2 / Erick Romero

Más de 10 contenedores permanecen apostados afuera de la entrada de las bodegas de la Terminal 2. En este sitio laboran empleados de compañías de seguridad, transporte, aduanas y bodegas, además de funcionar como comedor para quienes trabajan en el área. Los malos olores se perciben a distancia, incluso antes de llegar al punto donde los empleados descienden de los autobuses.

Un trabajador de Lyrba, quien solicitó resguardar su identidad, dijo que la empresa tampoco les proporciona calzado, equipo de protección ni fajas para soporte lumbar. Él empuja un carro con botes y bolsas para depositar los residuos en estos recipientes. Ante la pregunta sobre si existe un sitio específico para los desechos, contestó que desde que comenzó a laborar en la compañía, hace varios años, este punto funciona como destino final.

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Los desperdicios son retirados temprano por la mañana y previamente separados por el personal; sin embargo, durante esta tarea algunas bolsas se rompen y derraman lixiviados, líquidos que han deteriorado la banqueta y la vuelven resbalosa.

“Aquí es el destino final de la basura hasta que el camión viene a recogerla por la mañana. No debería ser así, porque aquí los compañeros nos bajamos y volvemos a subir para irnos”, señaló.

Desde las siete de la mañana, cuando arriban, hasta las 10 de la noche, al concluir la jornada, deben iniciar y terminar sus labores junto a los residuos.