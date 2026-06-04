Martinoli y Dr. García presentan a Facundo como nuevo integrante de Azteca Deportes para el Mundial

A pocos días del arranque de la Copa Mundial 2026, TV Azteca continúa fortaleciendo a su equipo de transmisión con la incorporación de una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Durante el medio tiempo del partido amistoso entre México y Serbia, apareció sorpresivamente Facundo, quien fue presentado como nuevo integrante de Azteca Deportes.

La bienvenida estuvo a cargo de Christian Martinoli y Luis García, quienes aprovecharon la transmisión para anunciar oficialmente el regreso del conductor al Ajusco. La aparición generó entusiasmo entre los aficionados, especialmente después de la reciente participación de Facundo en La Casa de los Famosos México.

Aunque la televisora no detalló cuál será el rol específico que desempeñará durante el torneo, todo indica que el conductor estará involucrado en contenidos de entretenimiento, reportajes especiales y dinámicas dirigidas a los aficionados, un formato en el que ha destacado a lo largo de su trayectoria.

¡Dos gotas de agua! 🧑‍🦲🧑‍🦲



Facundo y el Doctor García podrían ser confundidos, dos personajes que le pondrán sabor a nuestra cobertura durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. #MiSelecciónAzteca



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La llegada de Facundo forma parte de la estrategia de Azteca Deportes para complementar su reconocido equipo de analistas y narradores con perfiles capaces de conectar con distintos públicos. Su estilo espontáneo, irreverente y cercano al espectador lo ha convertido en una de las personalidades más identificadas con las coberturas de grandes eventos.

Muchos seguidores recuerdan sus participaciones en anteriores competencias internacionales, donde protagonizó entrevistas, retos y reportajes que combinaron el ambiente festivo del futbol con el humor que caracteriza su trabajo. Por ello, su incorporación ha despertado expectativas sobre las sorpresas que podría preparar durante el Mundial 2026.

Con figuras como Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Inés Sainz y ahora Facundo, la televisora afina los últimos detalles de una cobertura que busca combinar análisis deportivo, información y entretenimiento en uno de los eventos más importantes del planeta. El regreso del conductor confirma que el Mundial también se jugará fuera de la cancha, con propuestas que buscarán conquistar a la audiencia mexicana.