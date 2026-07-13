No tengo miedo: de qué trata la serie mexicana de Netflix inspirada en el Mundial de 1986

Mientras millones de mexicanos seguían la emoción del Mundial de 1986, una historia muy distinta se desarrolla en la nueva serie No tengo miedo, producción que rápidamente se colocó entre los contenidos más vistos de Netflix en México gracias a su mezcla de suspenso, drama y crítica social.

La trama sigue a Miguel, un niño de diez años que disfruta las vacaciones recorriendo los cafetales y caminos de una comunidad rural en Veracruz. Todo cambia cuando descubre a Felipe, otro menor que permanece cautivo en un hoyo oculto entre la vegetación, situación que lo obliga a enfrentarse a una realidad mucho más oscura de la que imaginaba.

Conforme avanza la historia, Miguel intenta ayudar al niño en secreto mientras descubre que detrás del secuestro podrían estar personas de su propia comunidad. La serie construye el suspenso mostrando cómo el miedo surge de la violencia, la pobreza y las decisiones desesperadas de los adultos, sin recurrir a elementos sobrenaturales.

Uno de los aspectos más destacados de No tengo miedo es que toda la historia se desarrolla desde la mirada infantil de su protagonista. Esa perspectiva permite que el espectador experimente la incertidumbre, la imaginación y la confusión propias de un niño que comienza a descubrir que el mundo de los adultos es mucho más complejo de lo que creía.

La amistad entre Miguel y Felipe se convierte en el eje emocional de la producción. A través de ese vínculo, ambos encuentran apoyo en medio del peligro, mientras el protagonista empieza a cuestionar las decisiones de quienes deberían protegerlo y comprende que no siempre obedecer significa hacer lo correcto.

Aunque muchos espectadores han pensado que la historia está inspirada en un caso real, No tengo miedo adapta la novela Io non ho paura, escrita por el italiano Niccolò Ammaniti y publicada en 2001. La versión mexicana traslada el relato original al Veracruz de los años ochenta, incorporando problemáticas como la desigualdad, el abandono del campo y la violencia que marcaron esa época.

El contexto del Mundial de México 1986 funciona como un elemento narrativo que contrasta la euforia futbolística del país con la difícil situación que viven los habitantes del pequeño pueblo. Mientras el torneo domina la televisión y las conversaciones, la comunidad enfrenta pérdidas económicas derivadas de una plaga que afecta las cosechas de café.

La ambientación también aprovecha la ausencia de teléfonos celulares e internet para aumentar la tensión. En ese entorno aislado, los secretos permanecen ocultos durante más tiempo y los niños deben recorrer largas distancias para descubrir la verdad.

La serie fue filmada en diversas locaciones de Veracruz, donde bosques, plantaciones y construcciones rurales recrean el ambiente del México de 1986. La producción está dirigida por Alba Gil, Ernesto Contreras y Alejandro Zuno, con un elenco encabezado por Aldo Emiliano Navarro como Miguel y Yago Andreu como Felipe, acompañados por Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto, Fernando Cuautle, Mayra Hermosillo, Nora Huerta y Fernando Bonilla.