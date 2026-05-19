‘Si los deseos mataran’: la miniserie coreana de Netflix que mezcla terror y una app mortal

El catálogo de Netflix volvió a captar la atención de los fanáticos del terror coreano con ‘Si los deseos mataran’, una miniserie surcoreana que mezcla suspenso psicológico, drama juvenil y una aplicación capaz de convertir cualquier deseo en una sentencia de muerte.

La producción, disponible desde el 24 de abril de 2026, comenzó a posicionarse entre las series asiáticas más comentadas de la plataforma gracias a su trama inquietante y a su formato breve de apenas ocho episodios, ideal para quienes buscan historias rápidas pero intensas.

La historia de ‘Si los deseos mataran’ gira alrededor de un grupo de adolescentes que descubre una misteriosa aplicación llamada Girigo. La app promete cumplir cualquier deseo, pero cada petición activa una cuenta regresiva relacionada con la muerte de quien la utiliza.

A partir de ese momento, los protagonistas comienzan a investigar quién creó la aplicación y por qué parece alimentarse de emociones como la ambición, la culpa y los celos. Conforme avanzan los capítulos, la tensión aumenta y las relaciones entre los personajes comienzan a deteriorarse.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es la forma en que combina el terror psicológico con momentos de humor incómodo y situaciones absurdas, un sello característico de muchas producciones coreanas recientes. La mezcla evita que la historia se vuelva pesada y mantiene el ritmo constante en episodios que duran entre 35 y 50 minutos.

La miniserie tampoco depende de criaturas sobrenaturales o efectos exagerados para generar miedo. Gran parte de la incomodidad surge de las decisiones de los propios personajes y de cómo la aplicación empieza a manipular sus emociones y vínculos personales.

El crecimiento de ‘Si los deseos mataran’ dentro de Netflix también llamó la atención fuera del mundo de los k-dramas. Entre los comentarios más destacados apareció el del creador de videojuegos Hideo Kojima, quien habló positivamente de la producción y ayudó a aumentar la curiosidad alrededor de la serie.

Otro de los puntos fuertes de la miniserie es su capacidad para dejar preguntas abiertas al final de cada episodio, impulsando a los espectadores a continuar inmediatamente con el siguiente capítulo. La identidad de quien controla la aplicación y la posibilidad de romper la cadena mortal se convierten en el eje principal de la historia.

Con una narrativa ágil, una atmósfera inquietante y un enfoque juvenil que conecta fácilmente con la audiencia, ‘Si los deseos mataran’ se perfila como una de las apuestas coreanas de terror más llamativas de Netflix en este 2026.