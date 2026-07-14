El polígamo: la serie de Netflix que pone en el centro el debate sobre la poligamia

Entre las producciones internacionales que más conversación han generado en Netflix, El polígamo se ha colocado como una de las grandes sorpresas del año. La serie sudafricana no solo ha conquistado al público por su drama familiar, sino también por abordar una práctica que sigue formando parte de la realidad de algunas comunidades africanas.

Estrenada el 12 de junio de 2026, la producción logró posicionarse entre las series más vistas en más de 34 países. Además, fue presentada por Netflix como la supernovela sudafricana más ambiciosa de su catálogo, un formato televisivo caracterizado por combinar melodrama con temas sociales y culturales.

¿De qué trata El polígamo?

La historia sigue a Joyce Gomora, una mujer cuya vida cambia por completo cuando descubre que su esposo, el poderoso empresario Jonasi Gomora, mantiene varias relaciones sentimentales al mismo tiempo bajo un esquema de poligamia.

A partir de ese momento, Joyce deberá enfrentarse no solo a una segunda esposa, sino también a una prometida y una amante, mientras lucha por proteger su patrimonio, su familia y el lugar que ocupa dentro de un matrimonio construido sobre secretos.

¿Por qué la serie se volvió tan popular?

Gran parte del éxito de El polígamo radica en que ofrece una mirada distinta a las producciones tradicionales que dominan las plataformas de streaming. La serie combina intriga, romance, traiciones y conflictos familiares con un contexto cultural poco explorado por las producciones occidentales.

Además del entretenimiento, la historia plantea preguntas sobre el papel de las mujeres dentro de las relaciones polígamas y las desigualdades que aún persisten en distintos sectores de la sociedad sudafricana.

¿Está basada en una historia real?

Aunque El polígamo no adapta un caso específico, sí está inspirada en la novela publicada en 2012 por la escritora zimbabuense Sue Nyathi, quien tomó como referencia experiencias cercanas vividas dentro de su propia familia.

La autora ha explicado que la obra surgió después de observar distintas formas de poligamia en Zimbabue, donde muchas primeras esposas desconocían que sus maridos mantenían otros matrimonios o relaciones paralelas, situación que despertó su interés por abordar el tema desde la ficción.

La poligamia como tema central

La serie también muestra el contexto legal y social que rodea la poligamia en Sudáfrica. Desde 1998, la legislación reconoce los matrimonios consuetudinarios, permitiendo que un hombre pueda tener varias esposas bajo determinados requisitos legales.

Sin embargo, la producción pone sobre la mesa el desequilibrio que aún existe, ya que la poliginia cuenta con reconocimiento jurídico, mientras que la poliandria —cuando una mujer tiene varios esposos— continúa sin ser aceptada por la legislación.

¿Quiénes integran el reparto?

El elenco está encabezado por Gugu Gumede, quien interpreta a Joyce Gomora, acompañada por S'Dumo Mtshali como Jonasi Gomora, el empresario cuya doble vida desencadena toda la historia.

También participan Kwanele Mthethwa, Celeste Ntuli, Luyanda Zwane, Lwazie Keith Mfeka, Kenneth Nkosi, Wonder Ndlovu, Noluthando Shabalala y S'Thandiwe Kgoroge, quienes dan vida a los personajes que rodean este complejo drama familiar.

¿Cuántos capítulos tiene El polígamo?

El polígamo está disponible en Netflix y cuenta con 22 episodios, en los que desarrolla una historia de traiciones, ambición y conflictos familiares que, además del entretenimiento, invita a reflexionar sobre las costumbres, las leyes y el papel de la mujer dentro de una sociedad marcada por la tradición.