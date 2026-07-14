Aparatoso choque en el Centro de Ciudad del Carmen deja cuantiosos daños y un detenido

Un aparatoso accidente vial registrado cerca de la medianoche en calles del Centro de Ciudad del Carmen dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un conductor detenido y dos vehículos enviados al corralón municipal, luego de que presuntamente uno de los involucrados ignorara un señalamiento de alto y condujera en estado inconveniente.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Aviación con la calle 32, donde, según testigos, un Nissan Versa rojo con placas DHW-095-B de Campeche circulaba con preferencia sobre la avenida Aviación en dirección al Palacio Municipal.

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De manera repentina, un Nissan March blanco con placas UCS-439-A, presuntamente foráneas, salió de la calle 32 sin respetar el alto obligatorio, provocando un impacto frontal entre ambas unidades.

Tras la colisión, los vehículos fueron proyectados hacia la banqueta, donde se impactaron contra un señalamiento vial, ocasionando daños adicionales a la infraestructura urbana.

Aunque no hubo personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron estimadas en varios miles de pesos. El conductor del Nissan March fue asegurado por la Policía Municipal, al encontrarse en estado inconveniente, y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas mediante grúa particular y trasladadas al corralón municipal, donde permanecerán mientras se desarrollan las investigaciones y se concluyen los trámites correspondientes.