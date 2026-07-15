Naufragio: Pesadilla en el mar revive la tragedia del Costa Concordia en Netflix

Catorce años después del hundimiento del Costa Concordia, la tragedia vuelve a captar la atención del público gracias a Naufragio: Pesadilla en el mar, el nuevo documental de Netflix que se ha convertido en el contenido más visto de la plataforma en 27 países. La producción revive uno de los accidentes marítimos más impactantes de la historia reciente a través de imágenes y testimonios de quienes sobrevivieron.

El estreno llega después del éxito de Fiasco total: El crucero de la caca, con el que la plataforma también exploró un conocido desastre ocurrido en altamar.

¿De qué trata Naufragio: Pesadilla en el mar?

El documental reconstruye los hechos ocurridos la noche del 13 de enero de 2012, cuando el crucero Costa Concordia impactó contra unas rocas frente a la isla de Giglio, en Italia. El accidente provocó que la embarcación comenzara a hundirse, desatando una evacuación caótica marcada por la confusión y diversos errores durante la emergencia.

Con una duración de 1 hora y 27 minutos, la producción combina material de archivo, imágenes inéditas y los relatos de sobrevivientes que narran cómo unas vacaciones terminaron convirtiéndose en una lucha por salvar la vida.

El hundimiento que dejó 32 víctimas

El desastre del Costa Concordia cobró la vida de 32 personas y mantuvo la atención del mundo durante varios días mientras continuaban las labores de rescate. El caso se convirtió en uno de los mayores naufragios de la era moderna y marcó un antes y un después para la industria de los cruceros.

Los testimonios incluidos en el documental describen el momento en que el barco comenzó a inclinarse, la entrada del agua al interior de la embarcación y el miedo vivido por cientos de pasajeros durante la evacuación.

El interés del público por las historias basadas en hechos reales impulsó a Naufragio: Pesadilla en el mar hasta los primeros lugares del catálogo de Netflix, donde actualmente ocupa el primer puesto en 27 países.

Más allá de reconstruir el accidente, el documental busca explicar cómo se desarrolló la tragedia desde la perspectiva de quienes estuvieron a bordo, ofreciendo una mirada cercana a un acontecimiento que permanece como uno de los episodios más recordados en la historia de la navegación moderna.