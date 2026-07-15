Hombre ingresa al Hospital General de Cancún tras ser víctima de un ataque armado

Un hombre llegó por sus propios medios al Hospital General de Cancún luego de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en la colonia Santa Cecilia, cerca de la avenida José López Portillo. Fuentes policiales confirmaron que la víctima recibió al menos seis impactos de arma de fuego en el abdomen y en una pierna.

Personal del hospital reportó el ingreso del lesionado al número de emergencias 911 alrededor de las 20:40 horas, por lo que se solicitó la presencia de autoridades policiales para realizar las diligencias correspondientes.

Al llegar, elementos de la Policía Municipal confirmaron que la persona fue identificada como Brandon “N”, de 29 años, originario de Cancún, quien presentaba al menos seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la declaración del lesionado, se encontraba a las afueras de un local en la colonia Santa Cecilia cuando dos sujetos armados, que viajaban a bordo de una motocicleta, le dispararon de manera directa.

Noticia Destacada Balearon a un hombre en la SM 233 de Cancún; agresores lograron escapar

Según la información recabada, tras el ataque sus familiares lo subieron a un vehículo particular para trasladarlo de emergencia al Hospital General. Al parecer, en ese momento no se dio aviso al número de emergencias 911, sino hasta que la víctima ingresó al nosocomio, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos.

Tras rendir una breve declaración, el lesionado fue ingresado a quirófano. Su estado de salud fue reportado como grave y con pronóstico reservado debido a las múltiples heridas que sufrió.

En tanto, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la colonia Santa Cecilia para ubicar el lugar del ataque y acordonar la zona, con el fin de que peritos realizaran el procesamiento correspondiente en busca de indicios balísticos.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación acudieron al Hospital General para recabar mayores datos sobre la agresión. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer el ataque.