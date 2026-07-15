Este es el noveno integrante de La Casa de los Famosos México.

Durante este miércoles 15 de julio se reveló al noveno integrante que formará parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Fue en las redes sociales del programa que se compartió el nombre de este personaje mismo que generó una enorme ola de comentarios en redes sociales.

Las pistas de este personaje comenzaron a generar teorías por parte de los usuarios por intentar adivinar al integrante que ocuparía el noveno puesto dentro de la lista para ingresar a la famosa casa. Este nuevo participante de origen árabe ganó atención en redes sociales por su adaptación cultural.

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¿Quién es el noveno integrante de La Casa de los Famosos México?

Fue en Instagram que la producción del reality show reveló al noveno integrante del programa, este personaje es el polémico creador de contenido y empresario de origen árabe, Massad Altamimi. La revelación generó una gran ola de comentarios en redes sociales.

Massad se convirtió en un fenómeno viral en México tras mudarse al país y documentar su adaptación cultural. Gran parte de su fama se debe a su mediática e intermitente relación amorosa con la conocida influencer mexicana Melissa Navarro; un romance que ha mantenido a los seguidores al tanto.

Con este anuncio, Massad se une a la lista de habitantes confirmados rumbo al estreno programado para el próximo domingo 26 de julio de 2026. El tiktoker compartirá el techo con otras figuras que ya han sido anunciadas, como Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna.

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